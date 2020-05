​WhatsApp sperimenta un nuovo modo per aggiungere i contatti

WhatsApp sta sperimentando la funzionalità che consentirà agli utenti di condividere i propri profili e aggiungere nuovi contatti utilizzando un codice QR. Come riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, la novità è stata aggiunta nelle versioni beta 2.20.171 per Android e 2.20.60.27 per iOS.



Le schermate mostrano che per utilizzare la funzione sarà necessario modificare alcune opzioni su Impostazioni di WhatsApp e premere il simbolo speciale che comparirà nell'angolo in alto a destra. Quindi l'utente potrà scegliere se desidera mostrare il proprio codice o eseguire la scansione con la telecamera per aggiungere un contatto e dovrà aprire la scheda corrispondente.



Va notato che in questo modo l'utente non solo condivide il suo contatto su WhatsApp, ma anche il numero di telefono. Tuttavia, l'applicazione consentirà di annullare un codice e crearne un altro, e questo potrà essere fatto per un numero illimitato di volte. © RIPRODUZIONE RISERVATA