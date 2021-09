WhatsApp sviluppa una funzione per trasformare i messaggi vocali in messaggi di testo

L'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sta lavorando allo sviluppo di una funzione per dispositivi con sistema operativo iOS che consentirà di trasformare i messaggi vocali in messaggi di testo, secondo quanto riporta il portale WABetaInfo.

Secondo il sito specializzato, per effettuare la trascrizione i messaggi vocali non verranno inviati ai server di WhatsApp o Facebook, proprietari del servizio di messaggistica istantanea, ma verranno inviati ai server di Apple. La nuova opzione, che sarà facoltativa, si baserà sulla tecnologia di riconoscimento vocale del produttore di iPhone. Se l'utente decide di utilizzarlo, WhatsApp chiederà l'autorizzazione per accedere al riconoscimento vocale del dispositivo, dopodiché si aprirà la finestra Trascrizione. Il testo verrà archiviato localmente nel database di WhatsApp.

APPROFONDIMENTI SMARTPHONE WhatsApp lancia la nuova funzione che permetterà di inviare... FAKE NEWS WhatsApp applica per la prima volta il blocco anti fake news: stop a... AGGIORNAMENTI WhatsApp lancia una nuova funzione: foto e video scompaiono una volta...

Al momento questa opzione non è disponibile al pubblico, ma solo in versione beta per sviluppatori. Sebbene non venga segnalato lo sviluppo di questa nuova funzione per dispositivi con sistema operativo Android, WABetaInfo sottolinea che WhatsApp tende a implementare le stesse funzioni sia su iOS che su Android, quindi è molto probabile che creerà uno strumento simile in WhatsApp anche per Android