Apple, gli iMac tornano colorati. Arrivano il nuovo iPad Pro gli AirTag per non perdere nulla

La primavera in casa Apple è arrivata in un'esplosione di colori. Un'esplosione che, dall'Apple Park di Cupertino, c'è da scommettere che arriverà presto anche nelle nostre case. Perché oggi l'azienda della Mela, per il suo primo evento del 2021 (dal titolo "Spring Loaded" e che si è svolto in streaming, con un video in stile cinematografico preregistrato, come le ultime quattro volte), ha scelto di presentare la nuova tonalità viola per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati