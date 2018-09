Apple Keynote del 12 settembre. La Diretta Live : Ecco iPhone XS Max . Watch Series 4 da 499 dollari. Prezzi e Data di uscita

riconosce le cadute facendo partire in caso di emergenza una chiamata in automatico.





L’attesa è terminata finalmente presso loin cuipresenterà i. Come l’anno scorso ilsi consumera il 12 di settembre e come ormai noto sano tre i modelli dello smartphone più desiderato dagli appassionati che arriveranno sul mercato., sono i nomi scelti dall’azienda di Cupertino, con la conferma arrivata da un file rilasciato - per sbaglio (forse) - e poco dopo cancellato proprio sul sitoIl primo. Ideale quando si viaggia, per avere un secondo numero locale insieme a quello personaleGrande sorpresa al. Sul Palco arriva l’ex MVP NBAper spiegare una nuova funzionalità della fotocameraConfermata l’arrivo della versione da 512 GB di memoria per iPhone XS e XS MaxEcco l’iPhone con display da 6.5 pollici. E' il nuovoIl nuovo. La versione GPS a 399 dollari. Preordini dal 14 settembre, disponibilità dal 21 settembre.Tutte le caratteristiche delmonitora il battito cardiaco e rileva eventuali anomalie offrendo l’opportunità di conoscere il proprio stato con un elettrocardiogramma a portata di polsoFitness e salute sono i riferimenti del, che presenta la nuova corona digitale, speaker potenziati del 50 per cento eEcco la prima immagine dell, con display del 30 per cento più grande rispetto al passatoSi inizia con l’Apple Watch, lo smartwatch più venduto in assoluto, Ceo Apple, sul palco.Si inizia come sempre con un video. Stavolta sulle note di Mission ImpossiblePochi minuti al via dellin cui vedremo i. Seguiteci nel live blogging con tutti gli aggiornamenti della presentazione in diretta dallo(California).Con i due successori dell’iPhone X che condivideranno tutte le specifiche tecniche differenziandosi solo per le dimensioni dello schermo OLED (5.8 pollici per iPhone XS e 6.5 pollici per iPhone XS Max) e di conseguenza pure per la capacità della batteria, per la prima volta avremo uno smartphone della Mela con taglio di memoria da 512 GB, con le altre due versioni che si fermeranno a 64 GB e 256 GB. Tre saranno le colorazioni disponibili: argento, oro e oro rosa. Pressoché sicura pure la versione Dual Sim, che però sarà esclusiva di alcuni mercati.Discorso diverso per l’, erede dell’iPhone 8, che godrà di specifiche minori per esser venduto a un prezzo più basso. Il display sarà di 6.1 pollici, Lcd e non OLED, il processore garantirà prestazioni lievemente più basse dei fratelli più grandi, la scocca dovrebbe essere in alluminio invece che in acciaio, mentre la fotocamera conterà su una singola lente invece delle due a bordo dei terminali più quotati. Le versioni disponibili saranno come sempre tre, con tagli da 64 GB, 128 GB e 256 GB, ma oltre alla colorazione nera e bianca, arriveranno tinte dedite come giallo, blu, corallo e più avanti il modello Product RED mirato a raccogliere fondi per la lotta all’AIDS.La prima certezza sul nuovoriguarda le msure: 40 e 44 millimetri misureranno le casse, che nei modelli visti finora arrivavano a 38 mm e 42 mm. Almeno sei dovrebbero essere le colorazioni disponibili.Tornando agli iPhone, le prenotazioni partiranno da venerdì 14 settembre e idovrebbero aggirarsi su queste cifre:Da tenere a mente che i prezzi sul mercato italiano saranno come al solito maggiori per via delle tasse applicate.