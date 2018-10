Tim Cook a sorpresa tra i clienti del negozio Apple di Milano: selfie con i dipendenti

Sorpresa all'Apple store di Milano dove di prima mattina è arrivato il numero uno della società, Tim Cook, in occasione del primo giorno di vendita in Italia del nuovo modello iPhone XR.



Il Ceo di Apple è giunto a sorpresa, confondendosi con i clienti che fino dalle 8 erano stati fatti entrare nel negozio. La sua visita è durata circa 30 minuti e ha creato un certo scompiglio. Il manager si è fatto scattare qualche foto insieme a clienti e lavoratori del negozio inaugurato lo scorso luglio a Milano.



Il numero uno di Apple si trova in Europa per un tour lavorativo e ha colto l'occasione per visitare per la prima volta lo store milanese.

Venerdì 26 Ottobre 2018, 15:22

