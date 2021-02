Apple permette a una piccola azienda di gastronomia di mantenere una pera stilizzata come logo

Copy Code

Una piccola azienda gastronomica, la Super Healthy Kids ha raggiunto un accordo con Apple dopo una disputa durata sei mesi perché il logo della sua applicazione Prepear, una pera stilizzata, era stata considerata troppo simile all'immagine che definisce il colosso di Cupertino.

Questa applicazione nata per conservare ricette, pianificare pasti e fare liste della spesa, secondo la Apple avrebbe potuto confondere i consumatori, quindi i suoi gestori sono stati invitati a cambiare la foglia della pera. Il colosso degli smartphone ha convenuto che questa modifica era sufficiente per differenziare i due loghi e ha risolto il conflitto «amichevolmente», come annunciato dal co-fondatore di Prepear Russell Monson.

Dopo aver ricevuto la causa lo scorso agosto, Monson ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org in cui ha rivelato i dettagli del conflitto e ha ricevuto quasi 270.000 adesioni. In quella richiesta di aiuto, Monsons ha spiegato che Apple si è spesso opposta alle iniziative di piccole aziende di registrare marchi con loghi legati ai frutti e molti di quei progetti «sono stati modificati o abbandonati».

