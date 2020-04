Coronavirus, Apple pensa di posticipare la produzione e il lancio di nuovi iPhone

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I media internazionali riferiscono che Apple starebbe valutando la possibilità di posticipare la produzione e il lancio di iPhone 5G,Wall Street Journal, basandosi su quanto riferito da persone vicine all'azienda, riferisce che Apple ritarderà di un mese la produzione di iPhone a causa delle restizioni dovute alla pandemia.«la discussione è ancora in una fase iniziale e il lancio previsto per l'autunno non è completamente escluso. Ma nel peggiore dei casi, l'iPhone 5G potrebbe essere rinviato al 2021».introdotte negli Stati Uniti, in Cina e altrove per combattere il coronavirus. La società avrebbe dovuto collaborare con i fornitori per sviluppare un prototipo più concreto per i nuovi telefoni dall'inizio di marzo, ma ha dovuto ritardare tale collaborazione fino alla fine del mese, per poi rimandarla a causa del peggioramento della pandemia negli Stati Uniti.Per il momento, il gigante della tecnologia non ha affrontato il problema, il che aumenta l'incertezza per i consumatori che seguono il marchio.