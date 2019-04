L'iPad di papà bloccato fino al 2067 per 25.536.442 minuti: tutta colpa del bimbo che gioca col dispositivo

Vive per 99 anni con gli organi al contrario: la scoperta dopo la morte​

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) 6 aprile 2019

Martedì 9 Aprile 2019, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, che stava giocando con l'del padre, è riuscito aelettronico fino al. Sì, avete capito bene: per una strana combinazione di comandi, il piccolo è riuscito a bloccare ilprodotto da Apple per bendi minuti, oltreLa vicenda è raccontata dal diretto interessato, il giornalista del New Yorker,. Il malcapitato papà, infatti, suha postato una foto dell', spiegando: «Sì, è così assurdo da sembrare una bufala, ma vi assicuro che è tutto vero. Mio figlio di tre anni, ha provato a sbloccarlo all'infinito e ora appare questa schermata. Avete idee su come risolvere il problema?».Il tweet di, pubblicato sabato scorso, è diventato presto virale. Molti utenti sono intervenuti in suo soccorso, suggerendogli di reinstallare il sistema operativo dell'e di recuperare i dati attraverso una copia di backup. Altri, invece, sono stati più pessimisti: «Difficilmente potrai utilizzarlo di nuovo». Altri ancora hanno offerto un ottimo suggerimento: «Potresti regalarlo a tuo figlio in occasione dei suoi 51 anni, che ne dici?».