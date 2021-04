iPhone con iOS 14.5 si sblocca anche con la mascherina

Il nuovo aggiornamento per iPhone non si è fatto attendere neanche una settimana dalla presentazione streaming di Apple, Spring Loaded. Disponibile in queste ore anche in Italia il nuovo iOS 14.5 per iPhone e iPad che promette novità interessanti.

iPhone iOs 14.5 come installarlo

Ricordiamo che per aggiornare il sistema operativo, è possibile sia l'aggiornamento Over The Air, andando su "Impostazioni", sia il download attaccando il device ad iTunes. Per il download è comunque necessario essere connessi ad una rete Wi-Fi e avere la batteria almeno al 50%, meglio se attaccata alla presa di corrente.

iPhone iOs 14.5: si sblocca con la mascherina

Veniamo alle novità. Quella anticipata dai rumors, ed ora realtà, è lo sblocco del device attraverso Face ID collegata ad Apple Watch (per chi lo ha) anche indossando la mascherina sul viso. Infatti l'orologio al polso è un'ulteriore sicurezza che iPhone riconosce plausibile consentendo lo sblocco, mentre invia una notifica al watch dell'avvenuta operazione. Per abilitare la funzione, chiamata Sblocca con Apple Watch, si va nelle Impostazioni sull'iPhone, alla voce «Face ID e codice» e tocchiamo il relativo interruttore.

Siri Umano

L'altra novità, per così dire linguistica, riguarda Siri che ora si esprime in un italiano più fluido, più naturale, grazie alla tecnologia Text To Speech, che si avvantaggia del chip per l'intelligenza artificiale, Neural Engine, il quale trasfortma l'assistente vocale digitale in un assistente dalle qualità umane, che rispetta cadenza e pause della nostra lingua. Alle definizioni voce femminile e maschile sono sostituite i neutri Voce 1 e Voce 2.

Stop alla pubblicità. Sappiamo che le app gratuite sono tali perché veicolano pubblicità, ma ora iOS 14.5 offre maggior controllo, perché ogni volta che apriamo un'applicazione dai contenuti promozionali, grazie alla trasparenza del tracciamento, iPhone chiede il nostro assenso per il monitoraggio pubblicitario da parte degli sviluppatori permettendoci di bloccare eventuali pubblicità personalizzate. Gli utenti vedranno un messaggio con le opzioni "Consenti monitoraggio" o "Chiedi all'app di non tenere traccia", così gli sviluppatori dovranno rispettare le preferenze di tracciamento dell'utente e astenersi dall'utilizzare altri metodi per tracciarli.

Si al gaming. Per chi non riesce a trattenere il proprio istinto ludico, Apple ha inserito nel nuovo iOS anche il supporto dei controller di PlayStation 5 e Xbox Seriex X e S.

Mai senza emoji. In arrivo altre 200 iconcine che ormai fanno parte del nostro modo di comunicare quotidiano. Se non c'è messaggio in cui non inseriate almeno una emoji, allora sarete contenti di sapere che Apple ha inserito la donna con la barba ispirata a Conchita Wurst, la faccina coperta dal fumo, il cuore in fiamme e lo smile che emette una nuvoletta di vapore dalla bocca.