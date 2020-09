Apple, ecco il nuovo Watch Series 6. Per gli iPhone 12 bisognerà attendere L'evento in diretta

Una cosa è certa: difficilmente si era visto un altro evento hi-tech come quello organizzato in streaming oggi da Apple. Niente pubblico a causa dell'emergenza Covid, ovviamente, ma tanti effetti speciali che hanno trasformato l'appuntamento tecnologico autunnale più atteso in uno show televisivo a tutti gli effetti. Un po' come se Apple avesse voluto dimostrare che oltre ai prodotti hi-tech ormai si intende perfettamente anche di contenuti video (mentre si attende ancora che Apple Tv+ mostri le sue vere potenzialità).



Sono tempi strani, si sa, ed è proprio sul tempo che si concentra questo evento, dal titolo "Time flies", registrato e confezionato direttamente da Cupertino. Il ceo dell'azienda, Tim Cook, ha messo subito in chiaro una cosa: «Sappiamo che la vita non sarà sempre così e aspettiamo giorni migliori». Tradotto: per i nuovi iPhone 12 bisognerà attendere, forse ottobre. Perciò nel frattempo si parla delle nuove versioni di Apple Watch e di iPad, proprio come volevano i rumors degli scorsi giorni.

Ecco dunque il nuovo Apple Watch Series 6, dotato di un sensore in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue in soli 15 secondi. Una funzionalità che va ad affiancarsi a quelle già conosciute (e che hanno fatto la fortuna dello smartwatch più venduto al mondo) di misuratore di battito cardiaco ed elettrocardiogramma. Oltre naturalmente a tutte quelle funzioni a vocazione fitness che assistono gli utenti durante le attività sportive e in caso di emergenza. Anche per il misuratore di ossigeno del sangue, se i livelli scenderanno al di sotto di una determinata soglia, il device invierà una notifica, proprio come avviene già per la frequenza cardiaca.

È stata poi anche presentata una versione economica, Apple Watch SE, la formula "special edition" che era già stata utilizzata per iPhone. Monta tutte le funzioni essenziali di Apple Watch, tranne Ecg e Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue.

Apple Watch Series 6 (con Gps) parte da 439 euro, mentre la versione Gps + Cellular da 539 euro. Apple Watch SE (con Gps) ha un prezzo a partire da 309 euro, mentre la versione Gps + Cellular parrte da 359 euro. Entrambi possono essere ordinati da oggi su apple.com e sarà disponibile da venerdì 18 settembre.

Inoltre, il sistema operativo watchOS 7 introduce la "Configurazione famiglia", il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani, nuovi tipi di allenamento e la possibilità di selezionare e condividere i quadranti dell’orologio.

