Apple iPhone SE, il nuovo smartphone economico della Mela

Un display da 4,7 pollici, un design "vintage" con il caro vecchio tasto Home, un processore all'altezza dei top di gamma e un prezzo concorrenziale. Apple torna all'iPhone SE, la cosiddetta versione "economica" del suo smartphone. In questo momento in cui anche i ritmi forsennati della tecnologia sembrano essere obbligati a rallentare, può capitare anche che i prodotti della Mela, da sempre fra i più attesi del panorama hi-tech mondiale, escano quasi in sordina. Così è successo per il nuovo iPad Pro, dotato di trackpad, e così succede oggi con la seconda generazione di iPhone SE. Atteso da giorni, è stato annunciato dall'azienda di Cupertino senza eventi in pompa magna, ma con un semplice comunicato.

CARATTERISTICHE

Lo smartphone è in alluminio aerospaziale e vetro resistente con lato anteriore completamente nero. Il retro è invece disponibile in tre colori: nero, bianco e rosso, il cosiddetto "(Product)Red". Acquistandolo in quest'ultima variante, si legge nel comunicato Apple, parte del ricavato dalla vendita «sarà destinata al fondo Covid-19 Response Fund del Global Fund, che aiuterà i Paesi con maggiore necessità di PPE, test diagnostici, attrezzature di laboratorio, comunicazioni di pubblica sicurezza, supporto della filiera e altro, e continuerà a finanziare programmi di sensibilizzazione, cura, prevenzione e lotta all’HIV/AIDS con particolare attenzione al problema della trasmissione del virus da madre a figlio».

Il device, che è anche dual Sim con eSim, è dotato di un display Retina Hd da 4,7 pollici con True Tone (che regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale), ma la vera novità è in realtà un ritorno al passato: iPhone SE riprende infatti il tasto Home, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore, e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch Id. Quindi niente riconoscimento facciale, presente invece negli altri modelli Apple. Lo smartphone è resistente agli schizzi e alla polvere, e può resistere in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.



Se dall'esterno iPhone SE sembra molto simile ai modelli ormai sorpassati di Apple, lo stesso non si può dire del suo interno. Ad animarlo c'è infatti il potente chip, lo stesso in uso sugli ultimissimi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il processore è da sempre uno dei principali punti di forza dei dispositivi Apple, perché insieme al softwarepermette grande efficienza, fluidità e stabilità. L'A13 Bionic in particolare conferisce anche una lunga durata alla batteria e la possibilità di ricaricarla fino al 50% in 30 minuti.

Tra i compromessi a cui il nuovo iPhone SE è dovuto scendere, c'è la fotocamera, che torna a essere singola. Grazie al chip mantiene comunque il grandangolo da 12MP e diaframma con apertura f/1.8, la modalità Ritratto (sebbene la profondità necessaria sia in questo caso "simulata"), i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità. Il dispositivo supporta inoltre lo Smart Hdr di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con incredibili dettagli di luce e ombra. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore registrano video e sono dotate di stabilizzatore ottico. Quella posteriore registra video 4K fino a 60 fps.

iPhone SE può essere preordinato da venerdì 17 aprile a partire dal prezzo di 499 euro.



«Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante», spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. «Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalità Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed è perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocità. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l’ora che i clienti possano toccarlo con mano».

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Di seguito, il dettaglio comunicato dall'azienda su prezzi e disponibilità.

iPhone SE sarà disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e Product(Red), a partire da 499 euro. I clienti possono acquistare iPhone SE anche con rate da €14,95 al mese o al prezzo di 359 euro con permuta su apple.com, nell’app Apple Store e negli Apple Store.6 iPhone SE è disponibile anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile (i prezzi possono variare). Sarà possibile preordinare iPhone SE su apple.com e nell’app Apple Store a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile; da venerdì 24 aprile sarà in vendita da Apple, i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile negli Stati Uniti e in oltre 40 Paesi e territori.

