Come sarà l'iPhone Fold, il primo telefono pieghevole di Apple

Il canale YouTube ConceptsiPhone ha pubblicato un video che mostra la rappresentazione tridimensionale di come potrebbe essere l'iPhone Fold, il primo telefono pieghevole di Apple.

La registrazione, creata da 3D Svyatoslav Alexandrov, mostra lo schermo del nuovo dispositivo in funzione, oltre a un primo piano del retro mette in evidenza le telecamere del dispositivo. Nelle prime immagini si può notare in dettaglio «il più potente chip mobile». Successivamente viene mostrato anche come aprire e chiudere l'iPhone Fold, che è rappresentato in diversi colori, incluso il nero e il rosso.

La descrizione del video indica che il nuovo telefono Apple avrà un sensore touch ID su entrambi gli schermi, una funzione Face ID più veloce, un nuovo sistema di telecamere con un sensore LiDAR 2 e quattro altoparlanti. Allo stesso modo, si evidenzia che l'iPhone Fold avrà la migliore fotocamera sotto lo schermo, la tecnologia 5G e una batteria a lunga durata con ricarica rapida fino al 50% in soli quindici minuti.

Lo scorso luglio, Apple ha ottenuto un brevetto per dispositivi pieghevoli dual screen che potrebbero fornire notifiche visive di messaggi e chiamate anche quando sono chiusi, attraverso una sorta di doppio schermo che consentirebbe a parte di esso di rimanere visibile. Pochi mesi dopo è stato riferito che il colosso della tecnologia americano sta già testando il suo primo dispositivo pieghevole che potrebbe essere lanciato sul mercato nel settembre 2022.

