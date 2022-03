Amazon lancia Amp, un'applicazione che permette di creare programmi radiofonici gratuitamente

Amazon ha annunciato dal proprio sito il lancio su iOS di una versione beta ad accesso limitato di Amp, una nuova app che consente agli utenti di trasmettere gratuitamente i propri programmi radiofonici in diretta.

Gli utenti potranno riprodurre musica in tempo reale con decine di milioni di brani concessi in licenza da case discografiche commerciali e indipendenti, nonché pianificare e programmare le proprie trasmissioni radiofoniche. Saranno anche in grado di interagire con il loro pubblico senza la necessità di un abbonamento o di un dispositivo aggiuntivo.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Ucraina, Amazon blocca la spedizione di pacchi in Russia e... L'INIZIATIVA Amazon, la missione per i droni napoletani: il commercio decolla TEATRO D-Link porta in Italia i nuovi Mesh e Range Extender Wi-Fi 6 della...

In futuro, gli sviluppatori dell'applicazione prevedono di aggiungere altre funzioni, dalle integrazioni con l'assistente virtuale Alexa alla condivisione dei suoi contenuti sui social network.