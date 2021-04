Amazon diventa parrucchiere: a Londra apre il primo salone con la realtà aumentata

Per il taglio direttamente a casa c'è ancora da attendere, intanto Amazon si butta nel mondo dei capelli. Il colosso dell'e-commerce ha aperto martedì il suo primo salone da parrucchiere nel quartiere di Spitafields, nell'est di Londra. L'Amazon Salon è su due piani e occupa un'area di circa 140 metri quadrati e offrirà servizi da parrucchiere, appunto, ma "vestiti" di tecnologia: consulenze per i tagli con la realtà aumentata, un servizio streaming su tablet Amazon e l'esperienza "tocca e impara" per la vendita al dettaglio.

APPROFONDIMENTI GLI SCENARI Per pagare basta uno sguardo: con la biometria transazioni più... LA TENDENZA Shopping in crisi, i negozi sfidano Amazon: i vestiti ora si inviano... IL FOCUS Dal Podcast a ClubHouse, la rivoluzione social è nella voce CHE DUELLO Bezos e Musk, la sfida per la mobilità del futuro: Amazon il...

Per pagare basta uno sguardo: con la biometria transazioni più facili e sicure

In pratica, i clienti potranno indicare un articolo su uno scaffale per poi leggere le informazioni sul prodotto su uno schermo e poi decidere eventualmente se acquistarlo o meno. Per chi ha bisogno di uno shampoo o di un balsamo, basterà scansionare uno dei QR code sugli scaffali per ordinarli e farseli arrivare direttamente a casa.

Sarà aperto sette giorni su sette, ma inizialmente sarà riservato solo ai dipendenti Amazon. Ma già nelle prossime settimane chiunque potrà prenotare sia via telefono che con una mail o direttamente al salone. A Londra, poi, in questi giorni è corsa al parrucchiere: dopo i tre mesi di lockdown, tutti hanno preso appuntamento dal loro salone di fiducia. Per ora, a causa delle norme anti-Covid, le postazioni saranno separate da divisori e verranno fornite mascherine e detergente per mani.

Amazon in una dichiarazione ha spiegato che «lo spazio è stato progettato come un luogo esperienziale in cui presentare nuovi prodotti e tecnologie. L'azienda spera di offrire ai clienti una nuova esperienza che andrà a vantaggio anche del più ampio settore dei saloni di bellezza».