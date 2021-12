AppGallery di Huawei si prepara ad un anno ancora più ricco

Con 560 milioni di iscritti mensili in tutto il mondo AppGallery, lo store digitale di app proprietario di Huawei, si colloca al terzo posto tra le più note e diffuse piattaforme di distribuzione di applicazioni oggi disponibili. Presente in 170 paesi, è supportato da 4,5 milioni di sviluppatori e partner che lavorano per offrire un ecosistema autonomo e innovativo, pensato per essere fruibile da tutti.

Scorrendo velocemente il catalogo preinstallato sui devices Huawei operanti in Italia, si possono contare oltre 12.000 App appartenenti a 18 categorie diverse, tra app bancarie, di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media, e l’elenco è in continua evoluzione per rispondere ai crescenti agli interessi e richieste della clientela. Il team di sviluppatori e programmatori lavora quotidianamente per potenziare le app già esistenti e, allo stesso tempo, per arricchire e ampliare l’offerta con nuove proposte. Tra le novità più recenti c’è Buddyfit, l'innovativa app Health and Fitness, annunciata a ottobre insieme al nuovo smartphone nova 9, che fornisce tutte le informazioni necessarie per prendersi cura del proprio benessere. Con ENI Live, che contiene i servizi di ENI Station, è possibile pagare i rifornimenti nelle Eni Station e i parcheggi negli Eni Parking in maniera sicura; Buoni Up Day è la nuova app che permette di monitorare i buoni pasto, elettronici o cartacei, così da pagare la pausa pranzo comodamente con il proprio smartphone.

AppGallery Huawei offre una piattaforma di distribuzione aperta e innovativa, accessibile ai tutti consumatori nel rispetto e nella protezione rigorosa della privacy e della sicurezza. Prima di essere pubblicate le app disponibili sono verificate attentamente e devono aver superato quattro livelli di sicurezza. Con AppGallery è possibile fare particamente tutto: navigare sul web, ascoltare musica, guardare film e video in streaming, monitorare il proprio stato di salute ma anche fare shopping, leggere ebook, ordinare cibo da casa e tanto altro. L’App integra Petal Search, il potente motore di ricerca messo a punto da Huawei. Attivo dal 2020, conta ogni giorno nel nostro Paese oltre 660 mila utenti attivi e, in occasione del lancio di nova 9, è stato ulteriormente migliorato.

AppGallery mette a anche disposizione una suite completa delle più popolari app di messaggistica istantanea e social, ed in ambito Video & Entertainment include le principali piattaforme streaming. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Rai Play, Twitch, DAZN, Sky Go, Boing App, Now sono tutte disponibili per il download sullo store digitale di Huawei.

La sfida principale alla base dell’ecosistema è aggiornare costantemente le app esistenti e migliorarle nei contenuti per una gestione più intuitiva e fluida. Per questo, a fronte di una massiva diffusione dei pagamenti digitali, negli ultimi mesi sono state perfezionate in modo capillare le app bancarie, in particolare Intesa Sanpaolo che può essere annoverata nella top ten delle migliori app bancarie di Huawei AppGallery insieme a Unicredit, Fineco, UBI, BPER, YouApp (BPM), Hype, Mediolanum, BCC. A queste si aggiunge anche Credem Banca integrata di recente. In questo modo, dal proprio smartphone è possibile controllare il proprio estratto conto con tutti i movimenti e acquistare online in tutta comodità e in sicurezza.