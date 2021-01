Apple, in arrivo iOS 15: su quali iPhone e iPad non sarà compatibile

Apple sta per rilasciare il suo nuovo sistema operativo iOS 15, ma ci sono brutte notizie per alcuni possessori di iPhone e iPad. Ci sono infatti dei modelli che non saranno compatibili con il nuovo aggiornamento del sistema operativo, che non supporterà i dispositivi che utilizzano il processore A9. Ecco di quali si tratta.

iOS 15 gli iPhone che non saranno compatibili

Tra i modelli di iPhone che non saranno compatibili col nuovo sistema operativo di Apple compaiono l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, entrambi usciti nel 2015, e l'iPhone SE, uscito nel 2016.

iOS 15 gli iPad che non saranno compatibili

Tra i modelli di iPad non compatibili con iOS 15 compaiono invece l'iPad Mini 4 (2015), l'iPad Air 2 (2014) e l'iPad 5 (2017), che utilizzano, rispettivamente, i processori A8, A8X e A9.

Cosa cambia

I possessori dei modelli di iPhone e iPad sopracitati non potranno utilizzare il nuovo sistema operativo e di conseguenza non potranno utilizzare i nuovi aggiornamenti della maggior parte delle app già installate. Apple, comunque, se necessario continuerà a fornire agli utenti gli aggiornamenti relativi alla sicurezza. Il prossimo smartphone in uscita, l'iPhone 13, utilizzerà proprio il sistema operativo iOS 15 e il processore più recente, l'A15.

