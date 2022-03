Apple, in down molti servizi: problemi con iCloud, Maps, Music e App Store

La maggior parte dei servizi e app di Apple sembrano essere o stanno riscontrando problemi. Il disservizio, come seganalano molti utenti, sembrerebbe riguardare le principale applicazioni tra le quali App Store, iCloud, Siri, iMessage, Apple Maps, Apple Music. Al momento, anche il sito Web degli sviluppatori non è disponibile e, secondo quanto riferito, anche alcuni dei sistemi interni dell'azienda di Cupertino risulterebbero inattivi. Lo scorso febbraio, ricordiamo, si erano manifestati problemi ai server iCloud, FaceTime e altro ancora, ma da allora non c'erano stati altri malfunzionamenti. Quella di oggi sembrerebbe essere una delle interruzioni più ampie che abbia interessato Apple negli ultimi anni andando ad influenzare l'intera gamma di servizi.

APPROFONDIMENTI APPLE iPhone 14 Apple, il web svela design e caratteristiche tecniche del... LA TECNOLOGIA Mac Studio e Studio Display: prestazioni, design e display strepitoso

Il mondo diviso in blocchi digitali: la Silicon valley da una parte, Mosca d'altra. E gli utenti russi si rifugiano nelle Vpn