Il potente chip M2 sale a bordo dei nuovi Apple iPad Pro

Apple ha annunciato il nuovo iPad Pro con il chip M2, una combinazione perfetta di portabilità, versatilità e prestazioni incredibili. Il tablet di Cupertino offre un’esperienza di livello superiore e una connettività wireless ultraveloce. In più, ha il display per dispositivi mobili più avanzato al mondo, fotocamere pro, Face ID, Thunderbolt e un sistema audio a quattro altoparlanti.

Il chip M2 porta su iPad Pro prestazioni e capacità ancora più straordinarie con un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura. M2 monta infatti una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1, una GPU 10-core con prestazioni grafiche che arrivano a toccare il 35% in più rispetto alla generazione precedente e il sorprendente Neural Engine 16-core capace di elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1.

Le brillanti prestazioni garantite dal processore mettono il turbo anche ai flussi di lavoro più impegnativi, a giochi dalla grafica complessa e al nuovo motore multimediale, che insieme alle fotocamere avanzate consentono per la prima volta di registrare video ProRes e di effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente.

L’innovativa funzione 'hover' di Apple Pencil (seconda generazione) permette di avere una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Questo permette di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore, rendendola più semplice e intuitiva. Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi completamente nuovi di annotare e disegnare.

Il nuovo iPad Pro supporta il Wi-Fi 6E, uno standard che consente di gestire connessioni veloci e flussi di lavoro impegnativi da qualsiasi luogo, con download che possono raggiungere la velocità di 2,4 Gbps. Inoltre, i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G ora supportano ancora più reti 5G.

Oltre a importanti aggiornamenti a Messaggi, nuovi strumenti in Mail e Safari, la nuova app Meteo e i nuovi modi di interagire con foto e video, iPadOS 16 introduce potenti funzioni per la produttività che portano l’esperienza iPad Pro a un altro livello. Stage Manager offre un’esperienza di multitasking completamente nuova, organizzando in automatico app e finestre, e semplificando il passaggio da un’attività all’altra. Entro la fine dell’anno, Stage Manager supporterà anche i monitor esterni con risoluzione fino a 6K: così, per esempio, si potrà creare uno spazio di lavoro che consenta di tenere aperte fino a quattro app su iPad e fino a quattro app sul monitor esterno.

Grazie alla Modalità Riferimento, iPad Pro 12,9" con Display Liquid Retina XDR è in grado di soddisfare i requisiti cromatici richiesti per attività di revisione e approvazione, color grading e compositing, per cui l’accuratezza dei colori e la fedeltà delle immagini sono fondamentali. Così chi usa iPad Pro per lavoro, per esempio chi si occupa di fotografia e videomaking, può modificare immagini e video HDR per renderli più realistici, e chi lavora sui set cinematografici può vedere in anteprima i contenuti con un profilo colore che rispecchia la ripresa finale.

Il nuovo iPad Pro sono progettati in modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Già disponibili al pre ordine, i tablet di Appe saranno negli store fisici a partire da mercoledì 26 ottobre nelle versioni da 11 e 12,9 pollici e nei colori argento e grigio siderale. I prezzi oscillano dai 1069 euro a 1669, a seconda dei tagli di memoria (da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB) e della presenza o meno del modulo 5G.