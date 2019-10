Apple riconosce un difetto negli iPhone 6s e iPhone 6s Plus e li ripara gratis

Martedì 8 Ottobre 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Apple offre ai proprietari di alcuni smartphone iPhone 6s e iPhone 6s Plus che presentano problemi di alimentazione la riparazione gratuita dei loro dispositivi.«Apple ha constatato che alcuni dispositivi iPhone 6s e iPhone 6s Plus potrebbero non accendersi a causa di un guasto di alcuni componenti. Il problema riguarda solo i dispositivi di una serie limitata, prodotti in un determinato intervallo di tempo, che va dall'ottobre 2018 all'agosto 2019», specifica il produttore sul suo sito ufficiale.https://support.apple.com/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-programPertanto, l'offerta si applica solo a un numero limitato di dispositivi, e dunque non tutti gli iPhone 6s e iPhone 6s Plus possano beneficiare di questa iniziativa.I proprietari di apparecchiature danneggiate possono scoprire se possono ricevere il servizio gratuitamente inserendo il numero di serie del loro smartphone nello spazio dedicato previsto sul sito istituzionale della Apple.Se lo smartphone in questione risulta tra quelli che possono essere riparati gratuitamente, il cliente dovrà contattare un centro di assistenza Apple autorizzato. Allo stesso modo i proprietari dei cellulari compresi nell'iniziativa che hanno fatto riparare il cellulare prima della promozione della società americana possono chiedere il rimborso dei costi del servizio di assistenza.