Asus presenta Strix Scope Rx Tkl, tastiera wireless bella e dotata di grande versatilità

Asus ha annunciato la disponibilità della nuova Strix Scope Rx Tkl Wireless Deluxe, primo modello wireless della nota serie ROG Strix Scope. La tastiera gaming ROG offre oltre alla connettività estesa, tutto il pacchetto di funzionalità proprie della serie Strix Scope. Caratteristica distintiva sono gli esclusivi switch ottico-meccanici sviluppati da ROG e progettati per fornire accuratezza e precisione assoluta oltre ad un feeling di digitazione senza pari.

La tastiera offre connettività tri-mode, con supporto alla modalità RF 2,4 GHz a bassa latenza, Bluetooth e USB cablato. La prima modalità garantisce fino a 76 ore di gioco senza interruzioni e a latenza pressoché nulla, anche con l'illuminazione RGB attiva. Dal canto suo, la connettività Bluetooth consente di abbinare la tastiera fino a tre dispositivi contemporaneamente e di passare da un dispositivo all'altro on the fly.

La nuova Scope RX Wireless integra gli switch ottico-meccanici ROG Rx Red che garantiscono un’attivazione rapida e accurata. Questi switch offrono, infatti, una sensazione fluida e lineare, per una risposta quasi istantanea nel momento in cui si preme il tasto. Sono stati progettati assicurando curve di forza appositamente sintonizzate per fornire ai giocatori un feedback ottimale, oltre che una eccellente esperienza di digitazione, con battute coerenti senza oscillazioni e un ritardo di ritorno prossimo allo zero. Inoltre, questi swtich sono costruiti per impedire la pressione accidentale e fornire un perfetto feedback di rimbalzo. Gli switch integrano anche un’illuminazione RGB centralizzata, che si diffonde dalla parte centrale del tasto per garantire individualmente un’illuminazione completa e omogenea di ogni singolo tasto.

La Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe si presenta con un fattore di forma tenkeyless (senza tastierino numerio laterale) che consente di occupare uno spazio minimo sulla scrivania, lasciando libera una maggiore area per i movimenti della mano che controlla il mouse. Il design compatto ne rende anche più agevole l’eventuale trasporto, potendo riporla direttamente nel proprio zaino. Compattezza, tuttavia, non è sinonimo di minore resistenza: la nuova Strix Scope è costruita per durare nel tempo, grazie ad una robusta struttura in lega di alluminio con finitura sabbiata. I tasti sono realizzati utilizzando un processo di stampa a doppio scatto ed assicurano un’illuminazione coerente con un aspetto inconfondibilmente ROG. Chi è più esigente può anche sostituire facilmente i compritasti di serie con keycap in PBT. L’integrazione di schiuma fonoassorbente per lo smorzamento acustico migliora la complessiva esperienza d’uso, assorbendo i rumori provocati da ping ed echi all'interno della tastiera.

Tra le caratteristiche esclusive della serienon mancano i Quick Toggle e i tasti Stealth, con cui garantirsi privacy istantanea, e il CTRL esteso. Quest'ultimo infatti è due volte più largo di un tasto CTRL standard e quindi più facile da trovare mentre si è nel vivo di ogni sfida. Toccando il tasto Stealth invece, si nascondono istantaneamente tutte le app mostrate sul display e si disattiva ogni fonte audio, per ottenere una totale privacy; con un secondo tocco si ripristinano tutte le app allo stato precedente.

La funzione Quick Toggle d’altro canto risulta particolarmente utile quando si cambia app o si passa da uno scenario di utilizzo a un altro, alterando magari tra gaming e produttività: viene abilitata premendo contemporaneamente i tasti FN e INS e modifica le funzioni dei tasti della riga superiore, alternando i comandi funzione ai controlli multimediali, per offrire maggiore immediatezza e praticità.

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe è disponibile sull’ eShop Asus ad un prezzo di 189,90 euro IVA inclusa.