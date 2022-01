Parte il Cashback di Vivo: fino a 100 euro di rimborso sull’acquisto

È partita lo scorso 24 gennaio l’iniziativa vivo Cashback che sarà valida fino al 20 marzo prossimo. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare alcuni, tra gli smartphone più popolari presenti nel listino dell’azienda, recandosi nei punti vendita e store online aderenti all’iniziativa, riceveranno 100 euro di rimborso per il modello X60 Pro 5G, 70 euro per il modello V21 5G e 30 euro per il modello Y72 5G.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati