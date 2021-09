Cina, il boom della robotica per un futuro smart

In Cina la corsa verso il futuro prosegue a passi robotici. Al World Robot Conference del 2021 una guida robotica che si aggira nella sede dell'esposizione a Pechino assiterterà i visitatori mentre si lasciano trasportare nel futuro smart formato dalle ultime tecnologie robotiche. Vari di questi robot, chiamati Opti, hanno colpito i visitatori con il loro aspetto arancione paffuto, con le espressioni divertenti e i gesti espressivi delle mani nel corso dell'evento di quattro giorni che si è concluso oggi.

APPROFONDIMENTI LA TECNOLOGIA Il ritorno a scuola degli studenti è più semplice e... LA NOVITÀ WhatsApp sviluppa una funzione per trasformare i messaggi vocali in... SCIENZA Spazio, dall'Italia navigazione satellitare per la Luna: accordo...

Il ritorno a scuola degli studenti è più semplice e divertente con Nvidia GeForce

Terminus Group, lo sviluppatore cinese di Opti, ha dichiarato che 152 dei loro prodotti rivestiranno il ruolo di mascotte robotiche al prossimo Expo 2020 di Dubai. Gli automi intelligenti saluteranno e interagiranno con i visitatori, risponderanno alle richieste di informazioni e forniranno servizi come la consegna di cibo e bevande. Oltre ai robot di servizio, la World Robot Conference 2021 ha mostrato una vasta gamma di campi di applicazione della robotica: dalla ricerca nello spazio a quella nelle profondità marine, dalle fabbriche e i laboratori fino ai campi coltivati e dai grandi progetti alla vita quotidiana delle persone. Più di 110 imprese e istituzioni di ricerca scientifica hanno esposto oltre 500 prodotti che rappresentano nuove tecnologie nei segmenti a monte e a valle della catena industriale della robotica. Una dimostrazione dal vivo di chirurgia ortopedica assistita da robot ha riscosso grande successo durante la conferenza. Guidato da un sistema di tracciamento ottico, un braccio meccanico controllato da una console computerizzata ha abilmente eseguito l'intervento su una riproduzione della colonna vertebrale umana. Chen Jinhu, un membro dello staff di Beijing Tinavi Medical Technologies Co., Ltd., ha affermato che l'operazione è stata condotta dal sistema di telemedicina dell'azienda, che ha permesso ai medici del Beijing Jishuitan Hospital specializzato in ortopedia, di eseguire con successo interventi di telechirurgia su pazienti in tutto il Paese asiatico.

«Il settore di ricerca e sviluppo dei robot di chirurgia ortopedica coinvolge molte discipline, come la scienza medica, la meccanica, la biomeccanica, l'informatica e allo stesso modo richiede la collaborazione di università, aziende e ospedali», ha detto Chen. In Cina, tecnologie chiave come il 5G e l'intelligenza artificiale sono state ampiamente utilizzate nei robot di nuova generazione. Secondo Wang Yaonan, un accademico dell'Accademia cinese di ingegneria, la tendenza nello sviluppo degli automi sarà caratterizzata da tecnologie basate su internet e dai principi di autonomia, collaborazione e agilità. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, la produzione di automi industriali cinesi è aumentata da 72.000 unità nel 2016 a 212.000 nel 2020. I produttori di robot di servizio e che svolgono funzioni speciali in Cina hanno ottenuto entrate per 52,9 miliardi di yuan (circa 8,21 miliardi di dollari) l'anno scorso, con un aumento del 41% rispetto al 2019. Ma Qinghai, direttore generale di Smc Investment Management China Co., Ltd., ha dichiarato che con il rapido sviluppo dell'industria cinese dei robot, sono emersi molti nuovi scenari di domanda e di applicazione, che hanno incoraggiato la sua azienda a sviluppare nuove tecnologie e prodotti. Al momento, il 60% dei prodotti della compagnia vengono utilizzati nell'automazione e nelle industrie legate ai robot, principalmente nei settori dei semiconduttori, delle nuove energie e della biomedicina. «Il forte sviluppo dell'industria robotica cinese rappresenta una grande opportunità per Smc. Nei primi otto mesi dell'anno abbiamo visto aumentare le vendite di oltre il 50%», ha precisato Ma. Zhang Jin, vice presidente di Siasun Robot & Automation Co., Ltd., ha osservato che a causa della pandemia di Covid-19, la domanda oltreoceano di robot industriali ha continuato a crescere e che le esportazioni della società sono più che triplicate quest'anno. L'azienda con sede a Shenyang ha creato filiali all'estero.