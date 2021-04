Dazn down, Inter-Cagliari non si vede: esplode la rabbia degli utenti

Il match delle 12:30 tra Inter-Cagliari al momento non è visibile causa un disservizio della piattaforma Dazn. Agli abbonati al servizio appare il messaggio d'errore che recita: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo». In rete e sui social monta la rabbia degli utenti.

Intanto la piattaforma dai suoi canali social ufficiali comunica: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo».