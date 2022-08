Ebay Imperfects, il servizio per acquistare grandi firme a prezzi scontatissimi

Ebay, uno tra i più grandi e popolari mercati online esistenti, inaugura anche nel nostro Paese il servizio Imperfects. Si tratta di un posto ideale dove trovare il pezzo giusto per il completare il look a prezzi accessibili, stando attenti all’ambiente: nella gamma, appassionati e amanti della moda possono trovare capi di abbigliamento di oltre 100 brand con sconti fino al 60% come borse, scarpe e accessori considerati come nuovi ma con alcuni piccoli difetti.

Gli Imperfects di eBay sono articoli di moda che non soddisfano i rigorosi standard di qualità dei brand produttori e dei venditori, in quanto presentano alcune imperfezioni, come piccoli graffi o segni di usura, bottoni mancanti o fili allentati e che quindi non possono essere messi in vendita come nuovi.

In un momento in cui milioni di capi di abbigliamento finiscono in discarica ogni settimana, eBay incoraggia gli acquirenti a investire nella salvaguardia del pianeta, offrendo una piattaforma dove questi articoli hanno una seconda possibilità di essere venduti e acquistati nonostante le loro imperfezioni, con il vantaggio di prezzi convenienti.

Gli articoli di moda presenti nell’area Imperfects provengono da venditori professionali che operano nel settore fashion. Tutte le imperfezioni sono chiaramente indicate nell'inserzione e accompagnate da foto, in modo che i clienti sappiano esattamente cosa stanno acquistando. Oltre ai prezzi vantaggiosi, gli acquisti della gamma Imperfects prevedono la spedizione gratuita e la possibilità di reso entro 14 giorni, con l’applicazione della garanzia cliente eBay, per consentire ai clienti di acquistare in tutta tranquillità.

Il rapporto globale 2022 sul commercio elettronico del mercato online ha evidenziato che, sebbene le ragioni economiche rimangano la motivazione principale, il 42% degli acquirenti eBay intervistati ha citato anche le preoccupazioni ambientali e la speranza di ridurre i rifiuti: Imperfects può quindi rappresentare la risposta ideale per coloro che cercano un modo più consapevole di fare acquisti.

Nell'ambito dei continui sforzi, nel 2021 eBay ha contribuito a salvare oltre 17.770 tonnellate di articoli di moda dalle discariche, l'equivalente di 1.404 autobus a due piani. Sempre nel 2021, i prodotti di seconda mano venduti su eBay hanno ridotto le emissioni di anidride carbonica, di circa 540.000 tonnellate, l'equivalente energetico di circa 65.000 case degli USA in un anno.

Dal 1995, il mercato online incoraggia le persone a fare la propria parte per la salvaguardia del pianeta, attraverso la vendita dei propri oggetti anche per dar loro una seconda vita; grazie ad Imperfects l'iniziativa è estesa ai capi di abbigliamento e accessori.