Elon Musk: «Tra un anno più di un milione di Tesla autonome e una flotta di taxi robot»

Mercoledì 24 Aprile 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 19:20

. Lo affermaalzando il velo su un nuovo microchip sul quale Tesla scommette per le auto senza guidatore, con neanche un essere umano pronto a intervenire in caso di emergenza. L'annuncio è l'occasione per Musk per bocciare la tecnologia radar LIDAR, quella usata dalle rivali nello sviluppo delle auto autonome.L'ambizioso obiettivo di Elon Musk non colpisce gli analisti e i titoli Tesla, pur salendo dello 0,61%, non segnano il balzo atteso. E questo perché di progetti ambiziosi Musk ne ha illustrati tanti, riuscendo a portarne a termine solo una piccola parte.Fra gli scettici c'è la convinzione che la mossa di Musk sulle Tesla autonome sia solo u, attesi a breve. Con la trimestrale Tesla presenterà anche i dati sulle consegne, l'elemento determinante per gli analisti. In una presentazione agli investitori, il miliardario visionario annuncia che entro la metà del prossimo anno ci saranno più di un milione di auto Tesla sulle strade in grado di viaggiare senza il guidatore.: i proprietari di Tesla potranno premere un pulsante sull'app della società scaricata e convertire la loro vettura in un veicolo commerciale in grado di andare a prendere clienti parte della rete Tesla. Il colosso delle auto elettriche avrà una commissione del 25-30% su ogni corsa, in linea con quelle di Uber e Lyft.