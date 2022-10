Energy Cockpit, la nuova funzionalità di Tado contrasta il “caro bollette”

Il prossimo inverno potrebbe essere il più caro degli ultimi anni in termini di riscaldamento. Tado°, azienda che opera nel campo della gestione intelligente del clima domestico, ha rilasciato la nuova funzione Energy Cockpit che permette di avere pieno controllo sulla gestione dei costi delle bollette nelle case dotate di termostati intelligenti, termosifoni con teste termostatiche e riscaldamento a pavimento.

Con i prezzi dell'energia alle stelle, gli italiani sono sempre più alla ricerca di modi per far fronte all'aumento dei costi, mentre i governi si impegnano nel ridurre il consumo di gas naturale e creare incentivi per supportare le famiglie.

Nel nostro Paese, infatti, si stima che il prezzo delle bollette possa subire un incremento superiore al 70%, dato che preoccupa molto gli italiani che si stanno muovendo per prevenire brutte sorprese. In media, un appartamento dalle dimensioni di circa 70mq vedrà un aumento dei costi del 165%: in particolare, su un appartamento medio a Milano, l’importo della bolletta del gas potrenne passare dagli 832 euro del 2021-2022 a 2.374 euro, mentre a Roma raggiungerà cifre superiori ai 2000 euro e a Palermo fino a 1.386 euro. Le soluzioni intelligenti tado° permettono, in media, un risparmio del 22% sul costo del riscaldamento e la nuova funzione consentirà di amministrare al meglio i consumi energetici direttamente dal proprio smartphone, riuscendo così a limitare l’impatto dei costi dell’energia sulla propria spesa domestica.

La funzione Energy Cockpit di tado° fornisce le previsioni sulla bolletta del mese successivo e permette di confrontare i costi con quelle dei mesi e degli anni precedenti. Già disponibile per le case con termostati intelligenti, con l’abbonamento Auto-Assist, Energy Cockpit è disponibile per tutti i clienti tado° con il riscaldamento a pavimento e con le teste termostatiche per termosifoni intelligenti, per una gestione efficiente dei consumi. Inoltre, sarà possibile inserire le letture dei contatori nell’app di tado° e iniziare a ottenere modelli di utilizzo reali sul consumo. In questo modo si potrà intervenire sulle proprie bollette, avendo visibilità sui dettagli del consumo e su quali stanze hanno una maggiore richiesta di calore rispetto alle altre.

In aggiunta, l’azienda offre un rapporto mensile sul risparmio energetico, nel quale, grazie anche al termostato intelligente, è possibile trovare l’indicazione sulla percentuale del risparmio rispetto al mese precedente.

Solo il riscaldamento rappresenta il 79% del consumo energetico delle case europee. Oltre a ridurre i costi, i termostati tado° offrono funzioni innovative com come il geofencing, che spegne automaticamente il riscaldamento quando la casa è vuota. Altre funzioni intelligenti includono il rilevamento di finestre aperte, l'adattamento al tempo atmosferico e agli orari.