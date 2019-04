Venerdì 12 Aprile 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 13:13

brand leader dell’autonoleggio in Europa e parte di Europcar Mobility Group, uno dei principali player nel settore della mobilità insieme a Manet Mobile Solutions, azienda innovativa che opera con soluzioni digitali in ambito travel e turismo, lanciano in Italia. Uno smartphone che offre ai Clienti la possibilità di accedere a numerosi servizi che rendono più facile viaggiare a bordo di un’auto Europcar.Smart Way è un device che i Clienti Europcar, italiani e stranieri, possono prenotare insieme all’auto oppure richiedere direttamente al banco Europcar al momento del ritiro della vettura. Utilizzare Smart Way è facile. Basta registrarsi in pochi facili step, scegliere la lingua tra le 10 disponibili e poi accedere ai diversi servizi tramite un semplice tap sulle relative icone: chiamate nazionali e internazionali illimitate, internet 4G illimitato, connessione in Hotspot di 6 dispositivi, audioguide gratuite delle città e dei luoghi d’interesse, geo-localizzazione dei luoghi d’interesse con descrizioni, contatti, orari di apertura, indicazioni stradali, traduttore, convertitore di valuta, numeri di emergenza, Info su deposito bagagli e parcheggi, acquisto biglietti per musei, luoghi di interesse, teatri, concerti ed eventi, sezione Europcar dedicata attraverso la quale è possibile accedere ai numeri utili per il proprio noleggio e trovare in ogni momento l’ufficio Europcar più vicino.Smart Way è stato lanciato nel mese di marzo e al momento è disponibile negli uffici di noleggio presenti negli Aeroporti di Bergamo, Catania, Fiumicino, Malpensa, Napoli, Pisa e Venezia ad un prezzo di lancio particolarmente vantaggioso. Inoltre per tutte le vetture Top di Gamma il dispositivo è incluso nel noleggio.“Manet nasce con l’obiettivo di fornire un upgrade dell’esperienza di viaggio consentendo una connettività gratuita e illimitata e l’accesso diretto ad una serie di servizi. - racconta Antonio Calia, CEO Manet Mobile Solutions - L'approccio di Europcar focalizzato sull'esperienza del cliente con una forte vocazione alla digitalizzazione ha guidato una naturale partnership e la nascita di Smart Way”.“Per Europcar Mobility Group la digitalizzazione e l’innovazione sono parole chiave - dichiara Riccardo Mastrovincenzo, Sales & Marketing Director Europcar Mobility Group in Italia. Il lancio di Smart Way in Italia, in collaborazione con un brand leader come Manet, è in linea con l’approccio Customer Centric del Gruppo che mira ad offrire servizi di mobilità innovativi e su misura per le esigenze dei diversi segmenti di clientela ottimizzando, al contempo, il loro Customer Journey. Lo stesso approccio ci caratterizza sempre più come “Mobility Service Company”, con un ampio portfolio di servizi in grado di offrire una valida alternativa all’auto di proprietà.”