Ferrari Omologata, nuova one-off del Cavallino. A Fiorano debutta il decimo gioiello unico di Maranello

MARANELLO – E' la nuova one-off della Casa di Maranello, la Ferrari Omologata, con la colorazione Rosso Magma e una sofisticata livrea racing: si ispira alla tradizione delle Gran Turismo Ferrari e ha debuttato sul circuito di Fiorano, in un test dove è stato possibile ascoltare l'inconfondibile sound del V12 aspirato del Cavallino Rampante e godere di un design innovativo. L'ultima nata della linea di modelli unici di Maranello, commissionata da un cliente europeo, è definita da Ferrari un "vibrante concentrato di tutti quei valori che definiscono la relazione speciale" tra Maranello e il mondo delle Gran Turismo: si tratta, infatti, di una vettura in grado di trovarsi a proprio agio tanto su strada quanto in pista.



Frutto di un processo di sviluppo durato oltre due anni dalla presentazione dei primi bozzetti, ha tratto ispirazione da una vasta gamma di immagini provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dalle leggendarie corse del passato alla fantascienza fino all'architettura moderna. Sin dal principio, spiega Maranello, si è voluto creare un design futuristico con alcuni elementi caratterizzanti sottoposti però a nuova interpretazione, al fine di ideare forme senza tempo, destinate a lasciare un segno indelebile. Per questo i designer hanno dato sfogo alla propria creatività a partire dalla piattaforma della 812 Superfast, di cui sono stati mantenuti soltanto parabrezza e fanali anteriori.



La sfida più grande è stata quella di trovare l'equilibrio tra espressività estetica e limitazioni tecniche: la Omologata doveva infatti mantenere la propria purezza formale ma, al contempo, conquistare la strada con il proprio portamento.

L'intero volume è stato volutamente reso più aggressivo tramite l'eliminazione del finestrino laterale fisso, mentre tre fenditure orizzontali frazionano il volume fastback della vettura per abbassare visivamente il posteriore. La coda è sormontata da un prominente spoiler che aggiunge non solo carico aerodinamico, ma anche una buona dose di aggressività all'insieme. Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA