Fuga da Facebook? Prima di cancellarvi avete 30 giorni di tempo per ripensarci

Sabato 6 Ottobre 2018, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 12:58

Tempi duri per Facebook. Il capostipite dei social network, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, sta vivendo il periodo più nero dalla sua creazione. Infatti la fuga degli utenti continua a crescere, e solo in Europa si contano un milione di account cancellati. Motivo sufficiente che ha spinto i vertici di Facebook a modificare i tempi di ripensamento. Da due settimane è stato esteso a 30 giorni, come rivela il sito The Verge, che avrebbe ricevuto l'informazione da un portavoce dell'azienda.D'ora in avanti, se siete tra quelli che avete deciso di fare a meno di Facebook, sappiate che prima di eliminare del tutto la vostra storia di utenti social, avete un mese di tempo. Ciò significa anche che dal momento in cui si decide di sparire da Facebook, in realtà per altri 30 giorni compariranno tutti i dati inseriti, ma potrebbero volercene fino a 90 – come viene descritto nella pagina di supporto – dall'inizio del processo di eliminazione. La notizia potrebbe non essere accolta con entusiasmo dagli utenti stanchi del social, ma è l'estremo tentativo per proteggere la creatura di Mark Zuckerberg. D'altronde secondo un recente sondaggio, un americano su quattro ha disinstallato l’app di Facebook dal proprio smartphone. Percentuale che tra i più giovani sale al 44%, anche se poi usano Instagram, che appartiene alla stessa famiglia aziendale. Quello che colpisce è invece la nuova consapevolezza maturata dagli utenti del social network, e cioè che i dati personali costituiscono un bene prezioso, ragione che ha spinto il 75% del campione del sondaggio (condotto da Pew Research Center) a cancellare l’applicazione per tutelare la propria privacy.