Garmin annuncia una nuova generazione di Marq, luxury tool watch all’insegna dell’eccellenza

La collezione Marq, i tool watch di Garmin, si arricchisce con cinque nuovi modelli: Athlete, Adventurer, Golfer, Captain e Aviator. Punto di incontro tra lusso e prestazione, forgiata dal DNA del Brand e autentica in ogni dettaglio, questa nuova serie si dota di materiali ancora più preziosi. L’attenzione al particolare, oltre che nei materiali ricercati, si esprime anche in uno dei fiori all’occhiello di Garmin: la durata della batteria, che qui arriva fino a 16 giorni in modalità smartwatch.

Avaitor

I modelli Marq sono sviluppati sulle esperienze di chi li indossa, secondo processi e test rigorosi che li rendono un punto di riferimento nel mercato orologiero. Il lungo e meticoloso iter di lavorazione inizia con la selezione dei materiali e si espande nella cura di ogni singolo dettaglio; è così che i nuovi Marq si presentano come un’innovazione assoluta, sia per il design sopraffino che per la dotazione tecnologica all’avanguardia. Su tutti i modelli, la cassa da 46 mm in titanio di grado 5 valorizza un luminoso schermo Amoled da 1.2 pollici touchscreen impreziosito da una lente in zaffiro bombato che magnifica la lettura dei dati. Le variazioni di colore esaltano le peculiarità di ogni singolo modello, i cinturini o bracciali sfoggiano accenti metallici pregiati come il titanio, la pelle italiana ibridata dalla gomma FKM, il silicone e il nylon, così da ammantare gli orologi Marq di un’estetica ancora più elegante. Per una personalizzazione veloce, tutti i prodotti dispongono del meccanismo di aggancio e sgancio rapido QuickFit con anse da 22 mm.

Il pulsante più importante di ogni Garmin, quello che avvia l’attività, si presenta in stile chrono ed è ulteriormente rinforzato da un contrafforte che lo ripara da urti accidentali e dona un aspetto che riecheggia le fattezze del classico orologio sportivo. La durata della batteria, una delle qualità uniche di Garmin, permette di esplorare il mondo senza pensieri e consente un monitoraggio costante e continuo della salute e del benessere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dotata di un’autonomia fino a 16 giorni in modalità smartwatch, la seconda generazione Marq presenta un comodo e innovativo caricatore magnetico.

Adventurer

L’intera collezione dispone di un monitoraggio biometrico avanzato della salute e del benessere, grazie al rilevamento della frequenza cardiaca, della respirazione e dello stress, all’analisi avanzata del sonno, alla Body-Battery e al nuovo Jet Lag Adviser, disponibile nei prossimi mesi. Quest’ultimo, è una funzione innovativa che aiuta a ridurre al minimo gli effetti del jet lag del prossimo viaggio, sia esso a lunga distanza, singolo o con più destinazioni. Utilizzando la cronologia del sonno e altri parametri, la funzione fornisce un programma di sonno e di esercizio fisico, suggerendo cosa fare e a che ora, per adattarsi rapidamente al nuovo fuso orario, ed invia notifiche al polso con promemoria per l’alimentazione e altro ancora. Prima della partenza, è possibile inserire i dettagli del viaggio nell’app Garmin Connect e monitorare come “l’orologio interno” si stia adattando alla nuova destinazione.

Captain

Novità di tutti i modelli è il supporto per il GNSS multi-banda, il GPS multi-frequenza (L1 + L5) e la tecnologia Garmin SatIQ, che garantiscono una precisione di posizionamento superiore in qualsiasi ambiente anche ottimizzando la durata della batteria.

La collezione è disponibile a un prezzo che va da 1.950 euro a 2.550 euro.