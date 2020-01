​General Motors presenta un veicolo elettrico senza volante né pedali

Una divisione di General Motors ha presentato Cruise Origin al pubblico: il suo primo veicolo elettrico completamente autonomo, progettato in collaborazione con Honda. Il modello è destinato a un futuro servizio di mobilità condivisa senza conducente, rinunciando a tutte le forme di controllo manuale, sia che si tratti del volante sia che si tratti dei pedali.







Dan Ammann, direttore esecutivo di Cruise, ha affermato che l'auto «funziona su una nuova piattaforma completamente elettrica» ​​e ha sottolineato che «non è un'auto migliorata», ma che si tratta di qualcosa di «completamente diverso». È progettato per essere il più economico possibile, quindi il costo del veicolo per il produttore è circa la metà di quello di un'auto elettrica Tesla. Il produttore è pronto per la produzione in serie e per le prime consegne. © RIPRODUZIONE RISERVATA