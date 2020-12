Gmail down: in panne la posta elettronica di Google

Di nuovo problemi per Google: dopo il down di martedì, adesso è il sistema di posta elettronica Gmail a dare problemi: "Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti" si legge nella "lavagna" del gestore del diffusissimo servizio email i cui problemi rimbalzano anche di tweet in tweet.

APPROFONDIMENTI NEWS Google down, per ore irraggiungibili Gmail, YouTube e Drive:... TECNOLOGIA Google down, problemi per la didattica a distanza TECNOLOGIA Google Pixel 4, ecco il nuovo smartphone "reattivo"

GMail down. Le mail in ingresso vanno in hard bounce e non vengono ricevute. È un vero disastro. pic.twitter.com/5wPNVHw5iZ — Gabriele (@Gabry89) December 15, 2020

🔴#Gmail down di nuovo: la posta di Google non va pic.twitter.com/1fpt4yDFaR — 𝓐𝓻𝓮𝓪𝟓𝟏™♨ #idonotforget (@Area51cinqueuno) December 15, 2020

Google sotto attacco hacker? Servizio va in tilt poi torna attivo in pochi minuti

Google ha risolto martedì il problema che ha causato il down dei servizi del colosso Usa. In una nota il gruppo spiega che all'origine del guasto c'era un problema al sistema di autenticazione che successivamente è stato risolto. Oggi (14 dicembre ndr), alle 12.30 circa ora italiana, sottolinea Google, «i servizi come Gmail, Youtube o drive hanno riscontrato errori nei login, nel caricamento dei contenuti e nella sincronizzazione dei file con altri servizi. Il problema è stato risolto in 45 minuti» e «non si tratta di un attacco informatico» ma di un problema «legato al sistema di autenticazione». I servizi, spiega il colosso Usa, «sono stati ripristinati e sono attualmente attivi e funzionanti». Google «condurrà un approfondito esame in modo assicurarsi che il guasto non si ripeta in futuro».

Ultimo aggiornamento: 23:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA