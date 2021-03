Cerchi una canzone ma non ricordi il titolo? Con Google puoi trovarla fischiettandola

C'è una canzone che ti gira nella testa ma non ricordi il titolo? Con Google è facilissimo, basterà fischiettarla e lui te la troverà. Il sistema si chiama Search On e non sono richiesti testi, nomi di artisti o presentazioni perfette. Puoi canticchiare o fischiettare una melodia a Google sul tuo dispositivo mobile toccando l'icona del microfono e pronunciare la frase: «cos'è questo brano?». In alternativa puoi fare clic sul pulsante "Cerca una canzone". Basterà canticchiare per 10-15 secondi.

Su Google Assistant poi è altrettanto semplice. Pronuncia «Ehi Google, cos'è questa canzone?» e canticchia la melodia. Questa funzione è attualmente disponibile in inglese su iOS e in più di 20 lingue su Android. E si spera di estenderlo a più lingue in futuro. Dopo aver finito di canticchiare, l'algoritmo di apprendimento automatico aiuta a identificare potenziali corrispondenze di canzoni.

E se temi di essere stonato o fuori tempo non preoccuparti, non c'è bisogno di un tono perfetto per usare questa funzione. Verranno mostrate le opzioni più probabili in base alla melodia. A quel punto potrai selezionare la corrispondenza migliore ed esplorare le informazioni sulla canzone e sull'artista, visualizzare eventuali video musicali di accompagnamento o ascoltare la canzone sulla tua app musicale preferita, trovare i testi, leggere l'analisi e persino controllare altre registrazioni della canzone quando disponibili.