L’Home Cinema come non lo avete visto prima grazie al nuovo proiettore LG

LG amplia la sua gamma di proiettori premium CineBeam 4K con l’introduzione del nuovo modello a tiro ultracorto (UST) HU915QE. Progettata per gli amanti del cinema, l’ultima soluzione di LG nel campo dell’home cinema può offrire un’immagine di proiezione di 90 pollici di ampiezza se posizionato a soli 5,6 cm dal muro o raggiungere i 120 pollici ai ampiezza quando collocato a una distanza di soli 18,3 cm.

Grazie alla tecnologia di proiezione avanzata, non è più necessario avere un ampio spazio dedicato per poter godere di un’esperienza di home cinema di elevata qualità. Con i suoi 3.700 lumen ANSI e un ottimo rapporto di contrasto pari a 2.000.000:1, l’ultimo proiettore di LG è in grado di mostrare immagini profonde e realistiche che assicurano il massimo livello di coinvolgimento. L’evoluta tecnologia laser a tre canali impiega una fonte luminosa separata per ciascun colore primario (RGB), una soluzione che consente al nuovo modello di riprodurre immagini molto vivide anche di giorno.

Il proiettore HU915QE è dotato di numerose feature che lo rendono unico sul mercato, a partire dalla capacità di riproduzione di film e di contenuti streaming in 4K HDR, grazie all’HDR Dynamic Tone Mapping, che analizza e corregge la luminosità dell’immagine di ogni singolo fotogramma. La funzionalità Brightness Optimizer II contribuisce a migliorare ulteriormente la performance del nuovo proiettore: regolando automaticamente i livelli di luminosità, in base alle condizioni luminose ambientali, la qualità delle immagini risulta chiara e brillante, non solo quando la stanza è ben illuminata ma anche quando è buia come una sala cinematografica. Inoltre, il Contrasto Adattivo regola le fonti luminose del proiettore e offre un contrasto straordinario in ogni singola scena.

Grazie all’intuitiva piattaforma smart LG webOS, il nuovo proiettore supporta la visione di servizi streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV senza un dispositivo aggiuntivo. In aggiunta, i medesimi contenuti possono essere trasmessi in streaming in modalità wireless tramite Screen Mirroring, Apple AirPlay2 e Bluetooth e il suo sistema di speaker integrati a 2.2 canali da 40W completa l’esperienza di visione con un audio forte e ricco. Per un suono definito e avvolgente come in sala, è anche possibile collegare fino a due speaker Bluetooth LG nello stesso momento.

Il nuovo CineBeam contribuisce ad arricchire lo stile di ogni ambiente grazie al suo ‘Re-wool’ eco-friendly progettato da Kvadrat, rinomata azienda tessile danese. Realizzato per il 45% da cotone riciclato, questo materiale viene oggi scelto in tutto il mondo dalle aziende consapevoli sul piano del design e della sostenibilità e impiegato tanto in prodotti di arredamento quanto in soluzioni audio premium. Il proiettore è già disponibile in Italia sul sito ufficiale LG al prezzo di 5499 euro.