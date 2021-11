HomePod Mini, lo smart speaker di Apple ancora più intelligente

HomePod mini è un vero concentrato di raffinata tecnologia che Apple ha saputo racchiudere in appena 8,43 cm di altezza per un’esperienza di ascolto eccezionale.

Ma Home Pod sa essere anche smart grazie all’intelligenza di Siri integrata e funzioni di domotica che lo rendono l’altoparlante perfetto per chiunque abbia un dispositivo Apple. È disponibile nei nuovi colori e in bianco e in grigio siderale (oltre al giallo, arancione e blu) con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati