Honor aggiunge al suo listino l’X8 5G: bello e con prestazioni 5G eccellenti

Honor X8 5G è l’ultima proposta del popolare brand. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, che rende il 5G davvero globale grazie al miglioramento di connettività e capacità di elaborazione, Honor X8 5G offre un'esperienza d'uso più fluida e affidabile. Il device è dotato di RAM Turbo (6GB+2GB), una tecnologia Honor che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 6GB di RAM possono essere aumentati a 8. Inoltre, la tecnologia appena descritta espande la memoria “volatile” comprimendo le app in background e riducendo al minimo i processi che vengono soppressi quando si passa da un'app all'altra, assicurando che si possa rispondere a una chiamata e scrivere un messaggio senza che le app siano ancora in esecuzione in background. Fino a 128 GB di memoria integrata sono ideali poi, per chi desidera più spazio per e-mail e documenti di lavoro, film, video e file di grandi dimensioni.

X8 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh che offre fino a 20 ore di streaming video online o 13 ore di gioco con una carica completa. In più, è presente la SuperCharge cablata da 22,5W, che supporta tre ore di riproduzione video online dopo soli 10 minuti di ricarica, perfetta per coloro che amano lo streaming video e i giochi in movimento.

L’elegante design piatto con angoli arrotondati su tutti e quattro i lati, si adatta comodamente al palmo di una mano e può scivolare senza sforzo in piccole borse e tasche. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento a 90Hz, che consente di godere di un'esperienza di gioco e di navigazione senza precedenti. Funzioni avanzate per la protezione degli occhi, tra cui la Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, la modalità eBook e la modalità scura, promettono un'esperienza di lettura e visualizzazione confortevole, anche dopo lunghi periodi di utilizzo o in ambienti scarsamente illuminati.

Honor X8 5G vanta una configurazione Triple Camera, che comprende una fotocamera principale da 48 MP, una macro e infine una di profondità. Per le riprese notturne invece, lo smartphone è dotato di una specifica modalità, integrata con un algoritmo di immagine avanzato, che consente di acquisire foto più cristalline di notte e in ambienti con scarsa illuminazione. X8 5G è inoltre dotato di funzioni di editing intelligenti, tra le quali AI Photography, Beauty Mode e Story Template, che consentono di catturare immagini e video mozzafiato con colori ed emozioni realistici nei loro contenuti quotidiani, perfetti per fotografi e creator alle prime armi che amano condividere i loro momenti con gli amici sui social media.

Lo smartphone offre anche una gamma di funzioni intelligenti come lo screenshot, la registrazione dello schermo o uno screenshot a scorrimento con alcune, semplici azioni eseguite con le nocche. Con la funzione Multi-Window poi, è possibile eseguire il multitasking utilizzando uno schermo diviso.

Honor X8 5G è disponibile in due colori, Midnight Black e Ocean Blue, a partire da 269,90 euro.