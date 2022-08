Free Buds 2 pro, le nuove in-ear di Huawei con cancellazione del rumore avanzata

I FreeBuds Pro 2 di Huawei sono tra i gadget tech più richiesti dell’estate perchè racchiudono tante funzionalità, perfette per ogni tipo di esigenza mentre siamo in movimento. Grazie al design ergonomico, le cuffie wireless possono essere indossate comodamente in qualsiasi situazione, sfidando vento, pioggia e sudore. L’algoritmo intelligente garantisce la cancellazione del rumore a prova di vento e la resistenza agli spruzzi d’acqua certificata IP54 assicura un corretto funzionamento anche in condizioni meno favorevoli.

Le in-ear sono dotate della tecnologia di tripla equalizzazione adattiva, in grado di regolare l’audio in maniera automatica, in base alla struttura del canale uditivo, la posizione in cui sono indossate (anche quando si è semplicemente sdraiati) e il livello del volume, per un suono personalizzato e adattato al momento. La lunga durata delle batterie in dotazione consente alle FreeBuds Pro 2 un utilizzo attivo fino a 6 ore e mezza per un totale di 30 se inserite in custodia.

Quando siamo in ambienti rumorosi, la nuova tecnologia Pure Voice garantisce chiamate e videochiamate chiare e silenziose, con una maggiore accuratezza nella rilevazione delle voci e nella cancellazione del rumore circostante. Per essere ancora più efficienti, gli auricolari possono connettersi simultaneamente a due dispositivi, ad esempio Pc e smartphone, grazie allo switch automatico delle chiamate da uno all’altro.

Grazie al doppio speaker l’esperienza di ascolto di qualità e la resa del suono delle FreeBuds Pro 2 è eccellente. Gli auricolari sono infatti co-sviluppati con Devialet che, all’innovazione di Huawei nel settore audio, ha unito il proprio impegno nella ricerca di un suono professionale, per ottimizzare al meglio l’esperienza acustica del device e riuscendo ad ottenere la certificazione Hi-res Audio Wireless per l’alta fedeltà del suono.

Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili sullo Store ufficiale al prezzo di 199,90 euro in tre colorazioni: Silver Frost, Ceramic White e la new entry Silver Blue.