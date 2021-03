Huawei presenta il nuovo smart speaker ​Huawei Sound

Huawei, azienda leader mondiale nella tecnologia ha annunciato, lo scorso primo marzo, Huawei Sound, il nuovo speaker Hi-Fi wireless nato dalla partnership con Devialet, la casa francese specializzata in altoparlanti e amplificatori. La nuova generazione di speaker, fiore all'occhiello della Serie Huawei Sound, risulta notevolmente migliorata nel peso e nelle dimensioni, rispetto al suo predecessore Huawei Sound X, e con una qualità audio ancora più performante e potente. Huawei Sound segna l’inizio di una nuova era per gli speaker Hi-Fi wireless, grazie ad una tecnologia audio e acustica di prim’ordine, accessibile agli audiofili più esigenti e a tutti gli appassionati di musica.

La nuova generazione di Huawei Sound possiede un innovativo design acustico a quattro altoparlanti, risultato dell'impareggiabile abilità di Devialet nel campo dell’audio; un woofer da 40 W da 4 pollici e tre altoparlanti da 5 W full-range che, insieme, lavorano per fornire il massimo delle prestazioni. Huawei Sound è compatto ma potente grazie alla configurazione Push-Push di Devialet, in cui due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni di backwave. Ciò riduce sostanzialmente la presenza di distorsione del rumore, risultante dal riverbero dei diaframmi, e garantisce una stabilità impareggiabile del suono e delle impostazioni di volume elevato (fino a 90 dB), producendo un suono sorprendentemente incontaminato e privo di distorsioni.

I bassi potenti sono di estrema importanza nella serie Huawei Sound; il nuovo modello, grazie alla tecnologia avanzata SAM® di Devialet e una struttura ad 1 woofer + 2 unità passive, ne rappresenta la concretezza. Una configurazione acustica altamente complessa che esercita meticolosi controlli di modellazione e spostamento del suono sul woofer e sui radiatori passivi, per garantire vibrazioni simultanee di massima ampiezza, oltre a basse frequenze prive di distorsioni e un'ampia gamma dinamica con un risultato di toni bassi più profondi e pieni.

La tecnologia avanzata Samoffre un’immersione a 360 gradi nel suono, garantendo all’ascoltatore un’esperienza acustica avanzata, emozionale e che genera un suono potente e senza limiti, pur mantenendo un incredibile grado di fedeltà.

Huawei Sound racchiude tre tweeter a gamma completa uniformemente distanziati (ovvero con angoli di 120°), integrati dalla tecnologia Devialet Space, in grado di riprodurre in una stanza, con estrema fedeltà, l’acustica di teatri e sale da concerto con un suono in stile surround a 360°, per un'esperienza acustica unica ed estremamente naturale.

Space stravolge il tradizionale pensiero secondo il quale il suono surround richieda più altoparlanti posizionati strategicamente in tutta la stanza; questa tecnologia, infatti, separa il segnale in ingresso in suono diretto, suono riflesso e rumore ambientale, tramite un algoritmo dedicato. I tre diversi altoparlanti di Huawei Sound ricevono il segnale in base alla posizione dell'ascoltatore e insieme, creano effetti sonori surround sorprendenti per un dispositivo singolo che trascendono i limiti spaziali intrinseci di qualsiasi stanza.

Inoltre, Huawei Sound offre quattro effetti sonori che arricchiscono l’esperienza d’ascolto: Devialet Space Soundstage, Vocals, Hi-Fi e Bass che aggiungono un nuovo “stile” a qualsiasi brano musicale, dalle sinfonie e arie fino alle canzoni rock.

Huawei Sound incorpora una rivoluzionaria funzione tap-to-transfer , attraverso la quale l'utente può dirigere la riproduzione audio del telefono all'altoparlante in un batter d'occhio, semplicemente toccando il telefono contro il corpo dell'altoparlante.

Lo speaker supporta anche i codec Ldac Bluetooth con velocità di trasferimento fino a 990 kbps (valore teorico), 3 volte più veloce di altri altoparlanti Bluetooth sul mercato. Inoltre, è dotato di una vasta gamma di funzionalità di connettività, tra cui UPnP e connessioni AUX-in da 3,5 mm.

Huawei Sound eredita lo stile premium del precedente speaker Sound X, caratterizzato dalle linee morbide e una scocca “glossy”. La parte inferiore del corpo è rivestita con un tessuto reticolare in fibra che dona un effetto brillante, per una semplice e immediata trasmissione del suono, oltre che per la protezione da infiltrazioni di polvere e schizzi d’acqua. Questo speaker coniuga l'abilità senza pari di Huawei nel campo della communication technology e la grande expertise di Devialet nel settore Hi-Fi, offrendo un'esperienza di ascolto tanto evocativa quanto unica. Con Huawei Sound, la musica prende vita grazie a un suono estremamente ricco e coinvolgente, per un'esperienza d’ascolto intima e straordinaria.

Huawei Sound è disponibile nella colorazione Black, su Huawei Store a un prezzo di 199,90 €.

