Huawei si affaccia al settore dei tablet E Ink con il nuovo MatePad Paper

Huawei MatePad Paper, l’ultimo nato nella famiglia dei tablet E Ink, è arrivato sul mercato italiano, con tante feature avanzate e Harmony OS 2, adatto alla collaborazione cross-device con gli altri dispositivi.

MatePad Paper offre un'esperienza di lettura e scrittura simile a quella della carta e l'innovativo design del dorso conferisce un aspetto e una tenuta simili a quelli di un libro. Ereditando l'estetica minimalista della serie MatePad, questo tablet presenta un design unibody integrato con una cover in pelle vegana. La sua delicata texture aggiunge un tocco sofisticato al dispositivo, garantendo al contempo una presa morbida e setosa. Progettato per essere portato ovunque, MatePad Paper si distingue per il suo form-factor sottile e il peso ridotto di appena 360g.

L’E ink di Huawei è dotato di un display FullView da 10,3 pollici che offre una lettura approfondita e di facile utilizzo. Ha superato dieci test professionali del TÜV Rheinland, diventando il primo modulo E Ink al mondo a ricevere l’ambita certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display. Inoltre, il pannello adotta una modalità Smart Refresh che autoregola la frequenza di aggiornamento dello schermo, in base ai contenuti visualizzati.

Il MatePad Paper è in vendita con M-Pencil di seconda generazione, il pennino touch che supporta 4096 livelli di pressione per un'esperienza di scrittura fluida e una bassa latenza di 26ms . La sensazione di scrivere su carta si avverte nel momento in cui la punta incontra lo schermo della tavoletta e si sente un piacevole “fruscio” mentre si scrive. Questa sensazione familiare, simile a quella della carta, consente di immergersi rapidamente nella scrittura. In aggiunta, per rendere la scrittura simile a quella su carta, il dispositivo non solo eredita le comode funzionalità della famiglia MatePad, come il doppio tocco per passare da uno strumento all'altro, l'associazione automatica con il Bluetooth e la ricarica magnetica, ma è anche dotato di una serie di nuove feature come Annotate e Split-screen note.

Come membro della famiglia Smart Office, il nuovo tablet di Huawei è alimentato da HarmonyOS, il sistema operativio mobile proprietario, che consente l'interconnessione senza soluzione di continuità tra i dispositivi del medesdimo brand. Grazie ad un hardware leader nel settore, MatePad Paper offre prestazioni superiori. Il suo potente chip consente un'esperienza di lettura e scrittura fluide, mentre l'ampia capacità della batteria assicura una lunga durata della ricarica con un’autonomia in standby fino a 4 settimane e una navigazione di circa 6 giorni. Il dispositivo supporta anche lo sblocco rapido tramite impronta digitale, proteggendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti. Inoltre, vanta due altoparlanti di grande ampiezza, che producono effetti sonori sorprendenti nonostante il corpo sottile e offrono un'esperienza audio coinvolgente e strutturata.

Tramite Huawei Books, il MatePad paper offre più di 2 milioni di risorse di lettura in oltre 20 lingue. la disponibilità è immediata al prezzo di 499,90 euro. Fino al 29 giugno è possibile usufruire di un coupon sconto del 10% e fino al 15 luglio, si ottengono in omaggio le FreeBuds 4i .