Huawei Watch GT Runner: lo smartwatch diventa Personal Trainer

Annunciata da Huawei la disponibilità, anche per il mercato italiano, del Watch GT Runner, il primo orologio da corsa professionale del brand. Il nuovo smartwatch non è solo l’assistente personale di chi lo indossa ma anche il suo personal trainer; grazie alla registrazione dei dati ambientali e fisici, è in grado di formulare un piano di allenamento scientifico ed efficace, per un'esperienza di fitness completa e professionale.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati