Iliad, il Giurì stoppa la pubblicità sulla fibra: «È ingannevole»

Stop alla pubblicita Iliad sulla fibra: il Giuri', l'organo giudicante dell'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, ha bloccato gli spot televisivi di Iliad sull'offerta in fibra dell'operatore in quanto "comunicazione commerciale ingannevole". La segnalazione era stata fatta da Wind e chiedeva di giudicare il messaggio "Nasce Iliad box, la fibra chiara e tonda con velocita' fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15 euro e 99".

Il Giuri', "esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l'art. 2 CA nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione".