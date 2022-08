In arrivo una nuova serie di smartwatch targati Samsung

Samsung annuncia Galaxy Watch 5 e Watch5 Pro, pensati per migliorare le abitudini di salute e benessere grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie.

Con il crescente desiderio di comprendere meglio e agire in base agli obiettivi di salute individuali, Samsung si è posta l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per accompagnare le persone nel loro percorso di salute e benessere con un monitoraggio dettagliato e dati concreti.

Galaxy Watch 5

Dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute. Introdotto per la prima volta sulla serie precedente, la tecnologia utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute - Frequenza cardiaca (ottico), segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica - ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress. È possibile, inoltre, avere un quadro più approfondito del proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma, direttamente dal loro polso. A partire dal 2020, Samsung ha reso disponibili queste funzioni in 63 mercati di cui cinque nuovi – Bolivia, Nicaragua, Réunion, Turchia e Venezuela – per dare a tutti la possibilità di monitorare più da vicino e quotidianamente la salute del proprio cuore.

Grazie alla superficie più ampia e alla migliore adesione al polso, il Watch 5 esegue un tracciamento ancora più preciso dei parametri di salute; in più, il potente sensore BioActive lavora in sinergia con gli altri rilevatori presenti, tra cui il sensore di rilevamento della temperatura, per fornire un quadro più dettagliato dello stato di benessere. Quest’ultimo, utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più precise, anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante, dando nuove possibilità agli sviluppatori per ampliare le opzioni che riguardano la salute e il benessere.

Progettato per le sfide quotidiane, il Galaxy Watch5 offre un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo, con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi. Finita la fatica, lo smartwatch offre all’utente preziosi dati sul recupero, tra cui la frequenza cardiaca post cardio dopo un allenamento intenso e consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando.

Poiché il benessere non può prescindere da un buon riposo notturno, Samsung aiuta anche a dormire meglio. Gli utilizzatori, infatti, possono imparare a conoscere i propri ritmi del sonno attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno, il russare e i livelli di ossigeno nel sangue. Grazie all’integrazione con SmartThings, Galaxy Watch5 attiva in automatico le impostazioni predefinite di luci, condizionatori e televisori connessi in modo da creare l’ambiente più conciliante al riposo notturno. Inoltre, la funzionalità potenziata di rilevamento delle cadute invia un messaggio al contatto di emergenza nel caso in cui l’utilizzatore o un suo caro inciampino in casa o cadano dal letto.

Galaxy Watch5 è dotato di una batteria maggiorata del 13% che garantisce otto ore di tracciamento del sonno con una ricarica di soli otto minuti, il 30% più veloce di Galaxy Watch4 ed il display è protetto da vetro zaffiro per offrire maggiore resistenza esterna. A breve sarà anche possibile ricevere indicazioni da Google Maps direttamente dal proprio polso, senza aver bisogno della connessione a uno smartphone e gli appassionati di musica potranno ascoltare i loro brani preferiti utilizzando app come SoundCloud e Deezer.

Galaxy Watch5 Pro

Creato per chi vive all’aria aperta, è l’ultimissima novità nella gamma Galaxy Watch grazie a materiali di altissima qualità. È realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura, e sfoggia una cassa in titanio, con ghiera touch sporgente a protezione del display. Galaxy Watch5 Pro è inoltre fornito con il nuovissimo cinturino D-Buckle Sport Band per una maggiore robustezza, con uno stile elegante e impeccabile.

Robusto e nato per durare, questa variante dei nuovi wearable di Samsung vanta la maggiore autonomia mai riservata a un Galaxy Watch. La batteria maggiorata del 60% rispetto al Watch 4 ha le carte in regola per durare più a lungo mentre è possibile approfittare dei vantaggi offerti da GPX, per la prima volta disponibile sui dispositivi Galaxy Watch. È inoltre possibile scaricare percorsi escursionistici e ciclistici e durante l’escursione a piedi o in bicicletta, è possibile tenere gli occhi fissi sul sentiero e non sulla mappa grazie alle intuitive indicazioni Turn-by-turn. Al momento di rientrare, Galaxy Watch5 Pro ci riporterà alla base senza intoppi con la funzionalità Track back, che lo guiderà a ritroso lungo il percorso.

Prezzi e disponibilità

Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro sono già preordinabili in Italia e saranno disponibili nei punti vendita a partire dal 26 agosto. Galaxy Watch 5 è disponibile in nuovissimi colori: il modello grande da 44 mm nei colori Graphite, Sapphire e Silver e il modello piccolo da 40 mm è disponibile in Graphite, Pink Gold e Silver con cinturino Bora Purple che si abbina perfettamente a Galaxy Z Flip4. I prezzi partono da 299 euro per la versione Bluetooth e 349 euro per il modello LTE. La variante Watch 5 Pro, disponibile nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm, partirà da 499 euro per la versione Bluetooth e 549 euro per il modello LTE.

Coloro che acquisteranno il Watch 5 o il Watch 5 Pro in preordine dal 10 al 25 agosto avranno la possibilità di ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Live, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.