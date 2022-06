Instagram down oggi, il social smette di funzionare: cosa è successo

Instagram ha smesso di funzionare. E per gli utenti del social Meta è una vera tragedia. «#Instagramdown anche oggi, ci risiamo», «aspettando che termini #Instagramdown» e, ancora, «l'unica certezza della mia vita è che oggi #Instagramdown», sono solo alcuni dei tanti tweet comparsi negli ultimi minuti da parte degli utenti insoddisfatti.

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Sibylsessions completa la terza tappa della trilogia dedicata ai miti IL CASO Frattesi nudo su Instagram: «Mi hanno hackerato il...

Leggi anche > «Khaby Lame sarà presto cittadino italiano»: firmato il decreto del ministero

Le segnalazioni degli utenti indicano che Instagram sta avendo problemi da 9:44 AM CEST. https://t.co/eqRvxgjhym Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiInstagram — Downdetector Italia (@downdetectorIT) June 29, 2022

Non si contano i tweet di segnalazione di disservizi da tutta Italia per Instagram. Disagi confermati anche da 'Downdetector' che parla di problemi relativi principalmente al caricamento delle Instagram Stories, ma anche per le foto e il login. «Twitter come sempre sei certezza» cinguettano gli utenti, lamentando «l'ennesima schermata nera».