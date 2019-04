Zuckerberg e la scatola speciale per la moglie: «Ecco a che serve». Il post su Instagram

Lunedì 29 Aprile 2019, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su tutti i social network,in primis, negli ultimi anni hanno spopolato, venduti appositamente da aziende ai vari utenti che desiderano accrescere la propria popolarità. Niente di nuovo, dopo tutto. Solo che ora, nel tentativo di migliorare la propria immagine dopo i vari scandali (il Datagate su tutti), ha deciso di intraprendere azioni concrete e dichiarare guerra ai 'like' falsi.ha deciso di fare causa ad un'azienda, Social Media Series Limited, che negli ultimi anni avrebbe guadagnato circa 10 milioni di dollari vendendoa prezzi relativamente contenuti. Per acquistare 5mila like falsi per i post su, d'altronde, bastano meno di 40 dollari (poco più di 35 euro).Ovviamente, il fatto che gli aspiranti influencer possano accrescere la propria 'popolarità' tramite dati gonfiati e falsi non permette adi godere di una buona reputazione., proprietario didal 2014, sembra essersene accorto molto tardi. I più maliziosi sostengono che si tratti di una guerra montata ad arte, voluta proprio per far veicolare all'esterno un'immagine più positiva di, dopo la lunga serie di scandali. Inoltre, la battaglia al momento appare proibitiva: sono diverse le aziende che, ogni giorno, vengono fondate in tutto il mondo per fare dei like e dei follower suun vero e proprio business.