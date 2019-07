Instagram nasconde i like alle foto: «Influencer nel panico». Cosa sta succedendo, il test da oggi

Si può vivere senza like? Per Instagram, evidentemente sì. Parte da oggi in Italia, infatti, un test sui post di Instagram che coinvolge proprio i "mi piace", che non saranno eliminati ma nascosti: in altre parole, quando scorrerete la vostra timeline di Instagram, sotto ogni foto non potrete più sapere quanti like ci sono, né chi ha cliccato sul tasto like. L'unico che potrà essere in possesso di questa informazione sarà l'utente che ha postato la foto stessa.



Il test in Italia arriva dopo un altro esperimento in Canada: non è una decisione definitiva ma solo una prova per sondare il parere degli utenti. Ma se in futuro dovesse diventare definitiva, sarebbe una vera rivoluzione soprattutto per il mondo del marketing digitale e per gli "influencer": la novità era stata anticipata da Mark Zuckerberg a fine aprile alla Conferenza per gli sviluppatori di Facebook a San Josè in California. Instagram ha oltre un miliardo di utenti nel mondo e la metà di loro usano le stories.



Agli utenti coinvolti nel testo comparirà un avviso. «Vogliamo aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono», dice Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram.

«Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l'esperienza su Instagram».

