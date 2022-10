Dalle macchine volanti agli occhiali a raggi X, gli 8 gadget di James Bond che sono realtà

Dalle auto sportive che possono guidare sott'acqua ai jet pack che possono volare a 85 miglia all'ora: ecco i gadget di James Bond che ora esistono nella vita reale.

Ci sono molte cose per cui James Bond è famoso, inclusi i martini, una sigla sdolcinata e un successo quasi incredibile nel corteggiare le donne. Ma ciò che rende la spia immaginaria davvero iconica è la sua vasta gamma di gadget high-tech a volte assurdi.Nonostante il primo romanzo di Bond, Casino Royale, è stato pubblicato nel 1952, il personaggio di Ian Fleming non è stato correttamente associato ai gadget fino a quando non è uscito sugli schermi, circa un decennio dopo.

Per celebrare i 60 anni dalla presentazione del primo film il 5 ottobre 1962, MailOnline ha dato un'occhiata ad alcune delle tecnologie di Bond che un tempo sembravano inverosimili, ma ora esistono nella vita reale.

Macchina Subacquea



In The Spy Who Loved Me, il film del 1977 con protagonista Roger Moore, Bond guida la sua Lotus Esprit Turbo da un molo e in mare per sfuggire al cattivo. Ma, proprio quando lo spettatore pensa che l'eroe sia finito, le ruote del veicolo vengono nascoste mentre le pinne saltano fuori e si trasforma in un sottomarino che sfreccia nell'acqua. Ispirato dal film, il designer di automobili svizzero Frank M. Rinderknecht ha deciso di realizzare l'invenzione e nel 2008 ha presentato lo sQuba, un veicolo anfibio che sembra "volare" sott'acqua basato su una Lotus Elise. Si tratta di un veicolo con tettuccio aperto che galleggerebbe sulla superficie dell'acqua.



Macchina volante

Christopher Lee gestisce un'auto volante in The Man with the Golden Gun (1974), quando il suo personaggio malvagio Scaramanga scappa dopo aver rapito la bond girl Mary Goodnight. Il suo AMC Matador Coupe si trasforma in un aeroplano leggero permettendogli di volare "200 miglia a ovest di Bangkok". Mentre le auto volanti erano state comuni nei film prima di allora, incluso l'iconico Chitty Chitty Bang Bang del 1968, questo è stata la prima volta che appare nel franchise.

Nei decenni successivi, gli ingegneri hanno lavorato duramente per trasformare in realtà questo veicolo da sogno e hanno sviluppato una gamma di versioni un po' più eleganti. Ciò include il Jetson ONE, un veicolo volante con velocità massima di 63 miglia all'ora e un'autonomia di circa 20 miglia. Gli sviluppatori, con sede in Toscana, affermano che "chiunque può comprarne uno e gestirne uno",al modico prezzo di 80.000 sterline. Il velivolo completamente elettrico ha decollo e atterraggio verticale ed stato lanciato nell'ottobre 2021 e si è rivelato così popolare che è andato esaurito quasi immediatamente. Altre auto volanti includono la Samson Switchblade, un'auto sportiva che può sfrecciare nell'aria a 200 mph ed è in sviluppo da 14 anni. C'è anche il concept di auto volante Supernal S-A1 di Hyundai, un altro eVTOL che si ispira alle farfalle e dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2028.



Occhiali a raggi X

Per visualizzare se i nemici erano armati, James Bond usava occhiali a raggi X che gli permettevano di vedere sotto le giacche dei loro abiti in Il mondo non basta (1999). Circa 14 anni dopo, Evena Medical ed Epson svilupparono un paio di occhiali che potevano ottenere un risultato simile, ma per uno scopo leggermente diverso. Il "Sistema di occhiali Eyes-On" consente a medici e infermieri di guardare attraverso la pelle dei pazienti per individuare più facilmente le vene per i trattamenti endovenosi. Funzionano emettendo fasci di luce nel vicino infrarosso a lunghezze d'onda che possono essere assorbite dalle vene, ma rimbalzano sui tessuti. Le telecamere rilevano dove questa luce è stata rilevata e assorbita e questi dati vengono utilizzati per generare una mappa dei vasi sanguigni.



Impianto di microchip

In Casino Royale (2006), M, capo dell'MI6 e leader matriarcale di Bond interpretato da Judi Dench, ha iniettato a Bond un microchip che misura i suoi segni vitali e traccia la sua posizione. Anche se dobbiamo ancora inventare un impianto identico per l'uomo, il tracciamento GPS è diventato un luogo comune attraverso i nostri smartphone per l'uso in varie app. Molti dispositivi ora sono anche dotati di connettività satellitare in modo da poter inviare messaggi di emergenza quando non è disponibile un servizio telefonico, anche nell'ultima serie di iPhone 14.





Inoltre, molte tecnologie indossabili attuali sono in grado di misurare i dati biometrici dell'utente, come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue, come FitBit e Apple Watch. Tuttavia, sono in fase di sviluppo impianti medici in grado di fornire medicinali, misurare la glicemia per i diabetici e far camminare di nuovo i paraplegici, solo per citarne alcuni. I chip cerebrali sono anche pubblicizzati per raggiungere il mainstream nei prossimi anni che possono funzionare come interfaccia cervello-computer e migliorare l'intelligenza umana. Ciò include il chip Neuralink di Elon Musk, che finora è stato installato solo nel cervello di una scimmia e le ha permesso di giocare con la sua mente. Nel luglio di quest'anno, la start-up Synchron ha impiantato con successo un chip cerebrale in un essere umano per la prima volta negli Stati Uniti, battendo Musk sul tempo, che gli ha permesso di scrivere dei messaggi con il pensiero.



Jetpack

I jet pack fecero il loro debutto nel franchise di Bond in Thunderball (1965), quando la spia usò una cintura missilistica Bell Textron per sfuggire alla scena dopo aver ucciso l'antagonista francese Jacques Bouvar. Questo era in realtà un jet pack funzionante, poiché la tecnologia gli ingegneri avevano lavorato per trasformare le fantasie in realtà. La cintura missilistica Bell Textron è stata originariamente costruita per l'esercito degli Stati Uniti e utilizzava il perossido di idrogeno come carburante per alimentare chi lo indossava fino a 10 metri nell'aria. Tuttavia, il suo tempo di volo massimo era di soli 21 secondi e aveva una velocità massima inferiore a 15 mph, quindi non era utile per nessuna applicazione pratica. Sebbene non disponiamo ancora di jet pack ritenuti sufficientemente sicuri ed efficienti per l'uso tradizionale, la tecnologia è migliorata in modo significativo dagli anni '60. Più di recente, i paramedici del Lake District hanno testato tute volanti che potrebbero consentire loro di arrivare più rapidamente alle persone bloccate in aree non facilmente raggiungibili .

Sviluppata dall'inventore Richard Browning di Gravity Industries, la tuta utilizza cinque turbine a gas che producono oltre 1.000 cavalli di freno per prendere il volo. Può raggiungere velocità impressionanti fino a 85 mph e altezze fino a 20 piedi (6 metri), con un tempo di volo totale fino a 10 minuti.



Macchina invisibile

Arrivato nei cinema nel 2002, Die Another Day, presentava un'Aston Martin Vanquish invisibile. Bond usa questa macchina in una corsa automobilistica ad alta velocità con un malvagio scagnozzo attraverso un lago ghiacciato. Nel 2012, gli ingegneri della Mercedes Benz hanno applicato una tecnologia di mimetizzazione alla loro auto F-Cell a emissioni zero. Hanno coperto il lato del guidatore dell'auto con tappetini di LED e hanno montato una fotocamera reflex digitale sul lato opposto del veicolo. La telecamera riprende il video sul lato del passeggero dell'auto e il video viene visualizzato in tempo reale sul lato del conducente dell'auto.

Poiché un'auto invisibile sarebbe senza dubbio vulnerabile agli incidenti, alcune case automobilistiche hanno preso il concetto in un modo leggermente più utile. Nel 2017, Toyota ha brevettato un dispositivo di occultamento del veicolo che consente ai conducenti di "vedere" attraverso i montanti dell'auto per ottenere una vista a 360 gradi della strada. La casa automobilistica giapponese ha descritto una tecnologia che sarebbe stata utilizzata sui montanti anteriori su entrambi i lati del parabrezza. Il suo dispositivo è costituito da specchi, posizionati strategicamente per piegare la luce visibile attorno a un oggetto, consentendo al guidatore di vedere attraverso di esso e migliorare la visibilità



Smartphone

In Tomorrow Never Dies (1997) ha debuttato il primo dispositivo "smartphone" del franchise. L'Ericsson JB988 di Bond era dotato di uno scanner di impronte digitali biometrico che poteva quindi utilizzare per aprire i blocchi di identificazione delle impronte digitali. Sebbene non vengano utilizzati del tutto allo stesso modo, gli smartphone sono stati in grado di leggere l'impronta digitale di un utente sin dal 2004, ma sono diventati più comuni negli anni 2010. Questa funzione è stata utilizzata per sbloccare il dispositivo, ma ora è considerata relativamente antiquata con i progressi nella tecnologia di identificazione facciale.



Mani bioniche

Alcuni dei primi pezzi di tecnologia visti nella serie Bond sono state le tipiche mani protesiche utilizzate dal Dr. No nel film del 1962 con lo stesso nome. Il cattivo ha iniziato a usare le appendici robotiche dopo aver perso le sue vere mani conducendo esperimenti sulle radiazioni. Mentre è stato in grado di usarli per schiacciare una statua quando ha dimostrato la sua forza, le mani hanno accompagnato una riduzione della destrezza. Ad oggi, nonostante non sia in grado di frantumare la pietra, la mano robotica con la forza di presa più forte è stata sviluppata presso il Korea Institute of Machinery and Materials.