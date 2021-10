LG porta il gaming ad un nuovo livello di immersività con Ultragear

LG Electronics ha annunciato la sua prima soluzione audio progettata specificamente per gli amanti dei videogiochi: lo speaker gaming LG UltraGear, un sistema audio con un suono tridimensionale ottimizzato per i videogame. Il nuovo speaker è caratterizzato da controlli semplici e immediati, una perfetta compatibilità con i PC e le più recenti console di gioco, e un design in linea con gli accessori di tendenza più amati dai gamer.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati