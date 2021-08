LG trasferisce con successo dati per oltre 100 metri sulla banda 6G

LG Electronics (LG) ha portato a termine con successo la trasmissione e la ricezione di dati wireless 6G terahertz (THz) su 100 metri in un ambiente outdoor. Questo traguardo é stato raggiunto in collaborazione con Fraunhofer-Gesellschaft, il più grande laboratorio di ricerca applicata d'Europa, lo scorso 13 luglio con i dati che hanno viaggiato tra il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) e il Berlin Institute of Technology in Germania.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...