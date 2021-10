MacBook Pro e nuove cuffiette, i nuovi prodotti Apple

Apple alza il velo sui nuovi MacBook Pro che girano sui chip "Made in Cupertino" M1 Pro e M1 Max. E scommette sulla musica con i nuovi mini HomePod colorati, la terza generazione di AirPods e il nuovo servizio Apple Music Voice Plan, un piano di abbonamento di Apple Music sviluppato tutto intorno a Siri. I nuovi MacBook Pro, disponibili con schermo a 16 o 14 pollici, «sono semplicemente straordinari, sono i più potenti che abbiamo mai fatto», dice Tim Cook presentando gli ultimi nati di casa Apple.

I nuovi notebook sono più potenti e veloci, oltre ad avere una maggiore durata della batteria e il «miglior sistema audio». Il passo in avanti MacBook Pro è legato all'introduzione dei chip M1 pro e M1 Max che spingono Apple «a un nuovo livello, che non è paragonabile a quello di qualsiasi altro notebook professionale», spiega Cupertino.

Il 14 pollici ha un prezzo a partire da 1.999 dollari, mentre per i 16 pollici il prezzo di partenza è 2.499 dollari. Confermando con i nuovi modelli la centralità del MacBook per Apple, Cupertino lancia anche i nuovi mini HomePod in arancione, giallo e blu, e le nuove cuffiette AirPods. «Offrono una qualità audio insuperabile, grazie all'equalizzazione adattiva e all'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, e - ha spiegato Apple - funzionano alla perfezione con gli altri dispositivi Apple, rendendo ancora migliori gli auricolari più venduti al mondo». I nuovi AirPods hanno una batteria che dura un'ora in più rispetto alle generazioni precedenti, offrendo fino a sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione.