Macchina volante, debutta a Miami PAL-V, la prima auto con due eliche

El primer auto volador comercial del mundo. La primera entrega del innovador vehículo, del cual solo se fabricarán 90 unidades, está programada para el 2021 https://t.co/t53WN9BTuN pic.twitter.com/wUxAbv10tm — RT en Español (@ActualidadRT) December 5, 2019

La società olandese PAL-V International ha presentato durante laun nuovo prototipo della prima auto volante commerciale del mondo, la, che è dotata di due eliche retrattili e ali posteriori.«Non appenaha inventato l'auto e i fratelli Wright hanno effettuato il loro primo volo, la gente ha iniziato a sognare di combinare i due mezzi in un'unica cosa: un'auto volante. Il proposito si è rivelato però più complicato di quanto inizialmente previsto: un puzzle davvero complesso. Tuttavia una volta risolto, potrà creare la massima libertà in quanto a mobilità», ha dichiarato il direttore esecutivo dell'azienda,, come riportato dal sito aziendale pal-v.com.Dingemanse, che l'anno scorso ha presentato la versione di fabbrica della sua auto volante, la PAL-V Liberty, ha spiegato che la versione Pioneer si differenzia dalla Liberty per il suo «» ed è pensata per coloro che desidereranno far parte di un gruppo unico che scriverà la storia con l'azienda. Come ha affermato il direttore «verranno prodotte solo 90 auto volanti dell'edizione Pioneer». E il veicolo che è già in produzione e che costerà 599.000 dollari, circa 540.000 euro, ha già almeno 70 preordini.Le prime unità dovrebbero essere consegnate agli acquirenti nel 2021. Tuttavia, bisogna tenere presente che per guidarlo è necessario disporre non solo della patente di guida, ma anche del brevetto da pilota.Il PAL-V, un veicolo a tre ruote che può trasportare fino a due passeggeri e 20 chili di carico, è fondamentalmente un ibrido tra un'auto e un elicottero.Secondo il sito Web dell'azienda, il PAL-V ha un motore a quattro cilindri ed è in grado di volare fino a 3.500 metri di altitudine. L'auto, che è realizzata con fibra di carbonio, titanio e alluminio e che pesa solo 664 chilogrammi, utilizza benzina per auto e può raggiungere una velocità massima di 180 km/h in aria e 160 km/h a terra.